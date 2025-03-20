Об этом сообщили в Одесской ОВА.
Благодаря поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Правительства Нидерландов в центральной больнице Рени установлена современная стационарная котельная.
Она уже успешно прошла тестирование и готова обеспечивать больницу теплом в холодное время года.
Этот проект направлен на повышение устойчивости и эффективности учреждений здравоохранения путем установки современных систем отопления. Новые котельные обеспечат бесперебойное предоставление медицинских услуг во время зимы и возможных отключений электроэнергии.
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Напомним, первая альтернативная котельная появилась в Измаильской центральной больнице, а в районной больнице Болграда установка продолжается.
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