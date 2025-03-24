В Одессе отопительный сезон завершится раньше, чем обычно, — уже в начале апреля. Это связано с погодными условиями и стремлением сэкономить энергоресурсы. Об этом сообщает «Одесский городской совет».

Отопительный сезон в Одессе официально закончится 1 апреля 2025 года. Такое решение приняли из-за стабильно теплой погоды, которая установилась в регионе. Местные власти отметили, что это поможет оптимизировать расходы на тепло и уменьшить нагрузку на энергосистему.

По информации чиновников, завершение сезона отопления раньше срока не повлияет на комфорт жителей. Прогноз погоды на ближайшие недели показывает, что температура воздуха будет оставаться достаточно высокой для этого времени года. Таким образом, необходимость в дальнейшем отоплении отпадает.

Решение также направлено на рациональное использование энергоресурсов города. Власти Одессы подчеркнули, что экономия станет важным шагом в подготовке к следующему сезону. Жителей призвали своевременно сообщать о возможных проблемах с теплоснабжением до официального завершения.