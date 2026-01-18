Ключевые моменты:

Программа восстановления в Измаиле утверждена исполкомом для ремонта жилья и коммунальных объектов.

Бюджет 2026 года — 40 млн грн.

В 2025 году отремонтировано 80 объектов с мелкими повреждениями и 90 из 50% повреждений; расходы – более 20 млн грн.

Планируют капитальный ремонт 3 многоквартирных домов.

Что будут ремонтировать в Измаиле

Исполнительный комитет Измаильского городского совета утвердил Программу безотлагательного ремонта жилых домов и коммунальной инфраструктуры, поврежденной из-за вооруженной агрессии РФ. Следует отметить, что в 2026 году выделят 40 миллионов гривен.

Программа предусматривает устранение мелких повреждений жилья и коммунальных объектов, а также текущий или капитальный ремонт при необходимости.

Среди задач программы:

незначительные повреждения охватывают повреждения окон, дверей, стен, крыш, заборов или отдельных элементов систем отопления, водо- или электроснабжения, без ремонта которых объект невозможно использовать по назначению;

текущий ремонт – восстановление конструкций и инженерных сетей без изменений в ключевых характеристиках объекта;

капитальный ремонт предполагает замену или восстановление несущих конструкций, ограждений и оборудования без изменения размеров или параметров здания.

В прошлом году в рамках программы было отремонтировано 80 объектов с мелкими повреждениями и 90 с повреждениями более 50%. На это потратили более 20 миллионов гривен.

В 2026 году в Измаиле запланирован капитальный ремонт трех многоквартирных домов: по ул. Придунайской, 214; ул. Топольная, 2; ул. Придунайская, 111. Каждый получит по 10 миллионов гривен.

Напомним, также помощь можна получить воспользовавшись специальной программой. Подробности — по ссылке: Програма «єВідновлення» в Одесі: як відновити житло після обстрілів.