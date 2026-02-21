Ключевые моменты:

Россия выпустила баллистическую ракету «Искандер-М» и 120 дронов, ПВО уничтожила 106 целей.

В Одессе, Сумах и Херсоне есть пострадавшие и разрушения.

Зеленский заявил об освобождении 300 кв. км на юге.

Ночная атака 21 февраля: ракета «Искандер-М» и 120 дронов

По данным украинских военных, в ночь на 21 февраля противник атаковал страну одной баллистической ракетой «Искандер-М» и 120 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 106 дронов типов Shahed, «Гербера», «Италмас» и других.

Зафиксированы попадания ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях. Также в восьми местах упали обломки сбитых целей.

В Одессе дроны повредили частные и многоквартирные дома, юридический лицей и склады энергетического объекта. Два человека получили травмы, один из них госпитализирован.

В Сумах в результате авиаудара по частному сектору ранены 87-летняя женщина и две девочки 5 и 17 лет. Разрушены два дома, еще около десяти — повреждены.

В Херсоне беспилотник атаковал маршрутку. Пострадал 71-летний водитель.

Удар по заводу в Удмуртии: что известно

В российской республике Удмуртия ночью был атакован Воткинский завод, где производят ракеты «Искандер-М», «Тополь-М», «Ярс» и другие.

OSINT-аналитики сообщают, что видео пожара были сняты примерно в полукилометре от эпицентра возгорания. Украинские мониторинговые каналы пишут о вероятной атаке ракетами «Фламинго» и возможном поражении производственных цехов. Официального подтверждения этих данных нет.

Контрнаступление в Запорожской области: что происходит

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы на юге освободили 300 квадратных километров территории. По его словам, этому способствовали проблемы россиян с доступом к системе Starlink.

При этом глава государства не уточнил, о каких именно населенных пунктах идет речь. Ранее сообщалось о контратаках в Запорожская область, в том числе севернее Гуляйполя и южнее Запорожья.

Однако аналитический ресурс DeepState не фиксирует столь масштабных изменений линии фронта. По их данным, речь идет о переводе отдельных участков в «серую зону» и локальном вытеснении российских подразделений, но без стратегического перелома.

Украинские эксперты также отмечают, что пока это скорее попытка сдержать наступление противника, чем полноценное контрнаступление.

Институт изучения войны в сводке за 20 февраля опроверг информацию начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского о продвижении войск РФ. В частности, российский военачальник 20 февраля заявил, что с начала 2026 года войска РФ якобы захватили 900 квадратных километров территории и 42 населенных пункта в Украине. В 2025 году, по его утверждению, оккупанты захватили более 6700 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов.

В частности, Рудский врал об оккупации Гуляйполя и захвате 160 квадратных километров и 11 населенных пунктов на востоке Запорожской и юге Днепропетровской областей с начала 2026 года. При этом он признал недавние контратаки Украины в этом районе.

ISW собрал доказательства того, что Россия захватила лишь 19 населенных пунктов и 572 квадратных километра территории с начала 2026 года — разница составляет 23 населенных пункта и 328 квадратных километров. ISW также оценивает, что в 2025 году войска РФ оккупировали 252 населенных пункта, это на 50 городов и сел меньше, чем заявил Рудский.

Ситуация на фронте 21 февраля: 175 боев за сутки

За прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных и 89 авиаударов, сбросил 229 управляемых авиабомб, применил тысячи дронов-камикадзе и почти 3 тысячи раз обстрелял позиции ВСУ и населенные пункты.

По данным украинской стороны, за сутки потери российских войск составили 1010 человек. Также уничтожены танк, три бронемашины, 42 артсистемы, две РСЗО, вертолет (подтвержденный ранее), более 1500 беспилотников оперативно-тактического уровня и 183 единицы автотехники.