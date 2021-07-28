28 июля — День крещения Киевской Руси

Точная дата рождения князя Владимира не установлена. Однако известно, что он был младшим сыном князя Святослава от ключницы Малуши. Власть будущий креститель Руси получил в результате кровавых междоусобиц, сместив своего брата Ярополка. Владимир приказал варягам поднять «его мечами под пазухи». Беременную жену Ярополка он взял в наложницы.

Заполучив престол, он решил объединить подвластные ему языческие народы одной религией. Предварительно князь провел переговоры с представителями ислама, иудаизма и христианства. Именно последняя религия ему понравилась больше всего.

Кроме того, Византия на то время была самой сильной страной континента. Принятие христианства на Руси способствовало бы развитию страны и укреплению связи с европейскими странами. Также, возможно, на выбор Владимира повлияло то, что христианкой была его бабушка, княгиня Ольга.

Считается, что массовое крещение киевлян произошло при впадении реки Почайны в Днепр в 988 году. После Киева православие распространилось на другие города Руси. Однако люди не хотели отказываться от языческих обычаев, многие из которых дожили до наших времён в трансформированном виде.

Отметим, День крещения Киевской Руси является государственным праздником и отмечается в Украине с 2008 года.

Также читайте: Аскольд, Владимир или апостол Андрей: кто крестил Киевскую Русь?

Фото: edinburgh.mfa.gov.ua