28 июля — День крещения Киевской Руси

Сегодня, 28 июля, православные вспоминают крещение Руси киевским князем Владимиром Великим.
Точная дата рождения князя Владимира не установлена. Однако известно, что он был младшим сыном князя Святослава от ключницы Малуши. Власть будущий креститель Руси получил в результате кровавых междоусобиц, сместив своего брата Ярополка. Владимир приказал варягам поднять «его мечами под пазухи». Беременную жену Ярополка он взял в наложницы.
Заполучив престол, он решил объединить подвластные ему языческие народы одной религией. Предварительно князь провел переговоры с представителями ислама, иудаизма и христианства. Именно последняя религия ему понравилась больше всего.
Кроме того, Византия на то время была самой сильной страной континента. Принятие христианства на Руси способствовало бы развитию страны и укреплению связи с европейскими странами. Также, возможно, на выбор Владимира повлияло то, что христианкой была его бабушка, княгиня Ольга.
Считается, что массовое крещение киевлян произошло при впадении реки Почайны в Днепр в 988 году. После Киева православие распространилось на другие города Руси. Однако люди не хотели отказываться от языческих обычаев, многие из которых дожили до наших времён в трансформированном виде.
Отметим, День крещения Киевской Руси является государственным праздником и отмечается в Украине с 2008 года.
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Фото: edinburgh.mfa.gov.ua