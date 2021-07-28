Авиакомпания Turkish Airlines увеличит количество рейсов Стамбул – Одесса – Стамбул

Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines в начале августа намерена увеличить частоту полетов сразу в пять городов Украины, в том числе в Одессу.

Об этом сообщили в украинском представительстве авиаперевозчика.

В частности, количество рейсов направления Стамбул – Одесса – Стамбул вырастет с 18 до 21 за неделю, или до 3-х в сутки.

Помимо Одессы, новое расписание Turkish Airlines затронет полеты из Стамбула в Киев, Харьков, Львов и Запорожье.

Отметим, что направление Стамбул – Одесса – Стамбул является самым востребованным. Сейчас ежедневные рейсы туда, кроме Turkish Airlines, осуществляют украинские авиакомпании МАУ и SkyUp.

Ранее сообщалось, что дочерний лоукостер Turkish Airlines – AnadoluJet откроет регулярные рейсы из Одессы в турецкий Даламан.

Источник: avianews.com