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Массовое отравление в отеле под Одессой: в больнице 9 детей

Массовое отравление в отеле под Одессой: в больнице 9 детей

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхавших в отеле Bugaz Sea View в Грибовке Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, об отравлении стало известно во вторник, 27 июля, когда в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской больницы были госпитализированы 9 детей в возрасте до 15 лет с предварительным диагнозом «Острый гастроэнтероколит».

По предварительным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы, в которой было 90 детей. Они проживали в гостинице Bugaz Sea View и питались в ресторане отеля.

Начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения лабораторных исследований. О его итогах ведомство сообщит дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что в столовой Одесской областной детской клинической больницы пятеро детей отравились перетертым супом.

Фото иллюстрационное: Украинская правда

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Редакция ПРОФИЛЬ

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