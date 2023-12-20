20 декабря: к какому празднику начинали готовиться уже сегодня

Какой православный праздник отмечают 20 декабря

20 декабря в церковном календаре – день памяти святого Игнатия. Согласно церковным преданиям, еще когда Игнатий был младенцем, то Господь возложил на него свою руку и сказал, что тот будет пророчествовать. Поэтому в юности святой получил прозвище Богоносец. В те времена императором был Траян, поклонявшийся языческим богам. Игнатий же выступил против этого. За неповиновение и христианскую веру его отправили в Рим, где приговорили к смерти на арене. Когда Игнатий вышел в ее центр и стал проповедовать христианство. В это время его разорвали дикие звери.

Что нельзя делать 20 декабря

Не стоит впускать в свой дом незнакомцев.

Трудно работать нельзя.

Запрещено давать и брать в долг.

Народные приметы 20 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода указывает, каким будет август (если слякоть и вьюга, то дождливым и холодным, если ясно и мороз — солнечным и жарким);

на деревьях иней — к ясной погоде;

ночью небо звездное — ждите богатого урожая в следующем году;

синицы щебечут очень громко — на холодные дни;

облака плывут против ветра — к снегопаду;

вечерняя заря розового цвета, а утро пасмурное и серое — день будет ясным, а вечер — ветреным;

синие облака — к теплу, белые — к ветру.

В этот день наши предки уже начинали готовиться к празднованию Рождества. К примеру, закалывали кабана, запасались нужными продуктами, убирали в доме, красили стены и мебель. Молодежь разучивала колядки, шила карнавальные костюмы, а которых позже пойдут колядовать.

Именины 20 декабря празднуют:

Игнат,

Даниил,

Иван,

Георгий,

Юрий.

Талисманом человека, рожденного 20 декабря, является обсидиан. В жизни человека этот камень появился еще 15 тысяч лет тому назад. Из него изготовляли всевозможные орудия труда. Издавна верили, что обсидиан помогает добиться перемен в жизни, защищает от негативной энергии, направленной на его владельца.

20 декабря родились:

1807 год — этнограф, языковед, публицист, деятель украинского национального возрождения Иосиф Лозинский;

1958 год — заслуженный работник культуры Украины, директор и художественный руководитель Киевского академического театра кукол Николай Петренко;

1974 год — украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на востоке Украины в составе добровольческих формирований Василий Слипак.

Важные и памятные даты 20 декабря в Украине и мире:

1637 год после капитуляции реестровцев под Боровицей гетман нерегистрового запорожского казачества Павлюк попал в плен к правительственным войскам Речи Посполитой;

1803 год — США формально становятся владельцами территории Луизиана, приобретенной во Франции;

1868 год — во Львове основывают украинское общество «Просвита»;

1880 год — в Нью-Йорке на Бродвее включили первые электрические огни;

1892 год — инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (штат Нью-Йорк) получают патент на пневматические автомобильные шины;

1912 год — Лондонская конференция послов и Лондонский мирный договор, заключенный после первой Балканской войны, признают независимость Албании;

1961 год — в Северной Ирландии происходит последняя смертная казнь;

1984 год — компания Bell Labs объявляет о завершении разработки мегабитного чипа памяти, который мог хранить более миллиона бит электронных данных — в четыре раза больше, чем существующие в то время чипы;

1991 год — независимость Украины признают Кыргызстан и Туркменистан;

1995 год — устанавливают дипломатические отношения между Украиной и Боснией и Герцеговиной;

1999 год — согласно договоренностям с Португалией под юрисдикцию Китая переходит португальская колония Макао — последняя европейская колония в Азии;

2000 год — парламент Великобритании одобряет клонирование человека, но исключительно в медицинских целях;

2000 год — в Нидерландах принимают закон, разрешающий однополые браки.

20 декабря в Украине и мире отмечают:

20 декабря в Украине и мире празднуют Международный день солидарности людей. Главная его цель сплотить всех людей на планете. Ведь с проблемами глобального характера можно справиться только коллективно. Праздник был создан в 2005 году во время Генеральной Ассамблеи ООН, а первое празднование состоялось уже через год. Информация о создании отдельного праздника содержится в резолюции, посвященной десятилетию борьбы с нищетой.

Солидарностью называют приверженность определенным действиям, мыслям, интересам и взглядам, которые помогают сплотить людей вокруг себя. На практике одна группа людей объединяется вокруг общих целей или убеждений. В ее пределах люди помогают друг другу, несут общую ответственность за будущее всех членов и поддерживают каждого. Однако солидарны могут быть и те люди, которые имеют разные интересы или взгляды, поскольку в процессе своей жизнедеятельности они зависят друг от друга.

Также 20 декабря Игровой день (День игры). Это событие относится к любым играм (настольным, бумажным, компьютерным, кукольным и другим). Это отличная возможность хотя бы на один день отвлечься от проблем, развлечься и избавиться от стресса. Праздник ежегодно проходит при спонсорской поддержке Games Workshop (с 1975 года). Это компания, занимающаяся изготовлением и продажей игр. Основные события происходят в Великобритании, а точнее в Бирмингеме. Первое же празднование прошло в 1975 году в Лондоне.

А еще 20 декабря празднуют День «Раставьте все точки над «і». Этот праздник достаточно уникален и подчеркивает важность внимания к деталям в каждом аспекте жизни. Главная его цель состоит в том, чтобы побудить людей остановиться, сосредоточиться. на точности и ценить каждый пустяк.Точное происхождение праздника неизвестно, но мы знаем, что оно вдохновлено идеей «dot your is and cross your t’s», которая состоит в том, чтобы быть скрупулезным и тщательным в своей работе.