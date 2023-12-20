Магнитные бури: какой прогноз ученых на 20 декабря

Прогноз космической погоды представили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Поэтому следите на нашем сайте за ежедневными прогнозами космической погоды.

Магнитные бури и симптомы, которые они вызывают

Головная боль

Боль в спине и животе

Повышенное давление

Сонливость или бессонница

Обострение хронических заболеваний.

Советы, которые могут помочь вам улучшить самочувствие во время магнитной бури:

Пейте больше воды. Магнитные бури могут вызвать обезвоживание, поэтому важно пить много воды.

Ешьте легкие, здоровые блюда. Избегайте жирной, тяжелой пищи, которая может усугубить симптомы.

Сделайте ванную с эфирными маслами. Эфирные масла лаванды, ромашки или герани могут помочь снять стресс и улучшить сон.

Послушайте успокаивающую музыку. Спокойная музыка может помочь вам расслабиться и успокоиться.

Если вы ощущаете ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.