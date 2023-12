20 грудня: до якого свята починали готуватися вже сьогодні

Яке православне свято відзначають 20 грудня

20 грудня в церковному календарі — день пам’яті святого Ігнатія. Згідно з церковними переказами, ще коли Ігнатій був немовляв, то Господь поклав на нього свою руку і сказав, що той буде пророкувати. Тому в юності святий отримав прізвисько Богоносець. В ті часи імператором був Траян, який поклонявся язичницьким богам. Ігнатій же виступив проти цього. За непокору і християнську віру його відправили до Рима, де засудили на смерть на арені. Коли Ігнатій вийшов в її центр і почав проповідувати християнство. В той час його розірвали дикі звірі.

Що не можна робити 20 грудня

Не варто впускати до свого дому незнайомців.

Не можна важко працювати.

Заборонено давати і брати в борг.

Народні прикмети 20 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода вказує, яким буде серпень (якщо сльота та хуртовина, то дощовим та холодним, якщо ясно і мороз — сонячним та спекотним);

на деревах іній — до ясної погоди;

вночі небо зоряне — чекайте на багатий урожай наступного року;

синиці щебечуть дуже голосно — на холодні дні;

хмари пливуть проти вітру — до снігопаду;

вечірня зоря рожевого кольору, а ранок похмурий та сірий — день буде ясним, а вечір — вітряним;

сині хмари — на тепло, білі — на вітер.

Цього дня наші предки вже починали готуватися до святкування Різдва. Наприклад, заколювали кабана, запасалися потрібними продуктами, прибирали в будинку, фарбували стіни та меблі. Молодь розучувала колядки, шила карнавальні костюми, а яких пізніше підуть колядувати.

Іменини 20 грудня святкують:

Гнат,

Данило,

Іван,

Георгій,

Юрій.

Талісманом людини, народженої 20 грудня, є обсидіан. В житті людини цей камінь з’явився ще 15 тисяч років тому. З нього виготовляли різноманітні знаряддя праці. Здавна вірили, що обсидіан допомагає добитися змін в житті, захищає від негативної енергії, яка спрямована на його власника.

20 грудня народилися:

1807 рік — етнограф, мовознавець, публіцист, діяч українського національного відродження Йосип Лозинський;

1958 рік — заслужений працівник культури України, директор та художній керівник Київського академічного театру ляльок Микола Петренко;

1974 рік — український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на сході України у складі добровольчих формувань Василь Сліпак.

Важливі та пам’ятні дати 20 грудня в Україні та світі:

1637 рік — після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк потрапив у полон до урядових військ Речі Посполитої;

1803 рік — США формально стають власниками території Луїзіана, придбаної у Франції;

1868 рік — у Львові засновують українське товариство “Просвіта”;

1880 рік — у Нью-Йорку на Бродвеї увімкнули перші електричні вогні;

1892 рік — інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (штат Нью-Йорк) отримують патент на пневматичні автомобільні шини;

1912 рік — Лондонська конференція послів і Лондонський мирний договір, укладений після першої Балканської війни, визнанють незалежність Албанії;

1961 рік — у Північній Ірландії відбувається остання смертна кара;

1984 рік — компанія Bell Labs оголошує про завершення розробки мегабітного чипу пам’яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних — вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи;

1991 рік — незалежність України визнають Киргизстан та Туркменістан;

1995 рік — встановлюють дипломатичні відносини між Україною та Боснією і Герцеговиною;

1999 рік — згідно з домовленостями із Португалією під юрисдикцію Китаю переходить португальська колонія Макао — остання європейська колонія в Азії;

2000 рік — парламент Великої Британії схвалює клонування людини, але винятково в медичних цілях;

2000 рік — у Нідерландах ухвалюють закон, що дозволив одностатеві шлюби.

20 грудня в Україні та світі відзначають:

20 грудня в Україні та світі святкують Міжнародний день солідарності людей. Головна його мета згуртувати всіх людей на планеті. Адже з проблемами глобального характера можна впоратися лише колективно. Свято створили 2005 року під час Генеральної Асамблеї ООН, а перше святкування відбулося вже через рік. Інформація про створення окремого свята міститься в резолюції, яка присвячена десятиріччю боротьби зі злиднями.

Солідарністю називають прихильність до певних дій, думок, інтересів та поглядів, які допомагають згуртувати людей навколо себе. На практиці одна група людей об’єднується довкола спільних цілей чи переконань. В її межах люди допомагають одне одному, несуть спільну відповідальність за майбутнє всіх членів та підтримують кожного. Однак солідарними можуть бути і ті люди, які мають різні інтереси чи погляди, оскільки в процесі своєї життєдіяльності вони залежать один від одного.

Також 20 грудня Ігровий день (День гри). Ця подія стосується будь-яких ігор (настільних, паперових, комп’ютерних, лялькових та інших). Це чудова можливість хоча б на один день відволіктися від проблем, розважитися і позбавитися стресу. Свято щороку відбувається за спонсорської підтримки Games Workshop (від 1975 року). Це компанія, яка займається виготовленням та продажем ігор. Основні події відбуваються в Великій Британії, а точніше в Бірмінгемі. Перше ж святкування відбулося 1975 року в Лондоні.

А ще 20 грудня святкують День “Роставте всі крапки над “і”. Це свято доволі унікальне і підкреслює важливість уваги до деталей в кожному аспекті життя. Головна його мета полягає в тому, щоб спонукати людей зупинитися, зосередитися на точності та цінувати кожну дрібницю. Точне походження свята невідоме, але ми знаємо, що воно натхненне ідеєю “dot your i’s and cross your t’s”, яка полягає у тому, щоб бути скрупульозним та ретельним в своїй роботі.