Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: когда на Привозе не говорят цену на мясо

Анекдот дня: когда на Привозе не говорят цену на мясо

Доброе утро, одесситы! Чем ближе новогодние праздники, тем чаще мысли обращаются к рынкам и магазинам. У нас даже утренний анекдот на тему покупки мяса, ведь скоро праздники.

На Привозе:

— Вы не скажете, сколько стоит мясо?

— Почему не скажу, мы разве ссорились?

Еще анекдоты:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Анекдот дня про цены на бензин
    Анекдот дня про цены на бензин

    Доброе утро, одесситы! До Нового года остается времени всего-ничего, пора делать запасы, чтобы в праздничные дни не покупать все по завышенным ценам и не попасть в историю как герой нашего утреннего анекдота.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: что можно кушать на диете?
    Анекдот дня: что можно кушать на диете?

    Привет, Одесса, одесситы и все примкнувшие к таковым! Надеемся, выходные у всех прошли неплохо и можно с новыми силами приступать к работе. А тех, кто к концу года немного подустал, пусть греет мысль о наступающих праздниках.
    Ну, и по сложившейся традиции, без утреннего анекдота мы вас, само-собой, не оставим!

    ПОДРОБНЕЕ
  • Приплыл в Одессу на куче мусора: как сложилась судьба пса Бонифация из Херсона
    Приплыл в Одессу на куче мусора: как сложилась судьба пса Бонифация из Херсона

    После подрыва россиянами Каховской ГЭС пострадали не только множество людей, но и их домашних питомцев. Но кому-то посчастливилось попасть в добрые руки и чудом спастись и даже обрести новую семью. В их числе – пес Бонифаций, который приплыл в Одессу на плоту из мусора.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Анекдот дня: мама, Циля и деньги
    Анекдот дня: мама, Циля и деньги

    Доброе утро, неунывающая Одесса! Да-да, унывать ни в коем случае не стоит, особенно в преддверии новогодних праздников и даже тогда, когда «в конце денег остается еще так много месяца». Тем более сегодня выходной и можно позволить себе… ну как минимум выспаться как следует.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Предновогоднее настроение: в центре Одессы «созрели» мандарины, а на Таирова вырос «еловый лес» (фоторепортаж)
    Предновогоднее настроение: в центре Одессы «созрели» мандарины, а на Таирова вырос «еловый лес» (фоторепортаж)

    Все меньше и меньше времени остается до Рождества и Нового года… И несмотря на войну и военное положение большинство из нас ждут эти праздники с нетерпением и, соответственно на наших улицах появляется все больше «примет», цель которых – создать то самое предновогоднее настроение. И Одесса – само собой не исключение.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить