Новости Одессы и Одесской области

10 гривен за проезд в маршрутке, «Ивановский» проект и интерактив в парке: главные новости Одессы за 7 сентября

10 гривен за проезд в маршрутке, «Ивановский» проект и интерактив в парке: главные новости Одессы за 7 сентября

Вторник, 7 сентября 2021 года, запомнился «Одесской жизни» такими главными событиями.

С 15 сентября в одесских маршрутках вырастет стоимость проезда до 10 грн.

В Одессе разрабатывается проект абсолютно нового Ивановского путепровода. Мэрия обнародовала фото визуализации моста после реконструкции.

А на проспекте Шевченко появятся островки безопасности. Поводом для принятия такого решения стала недавняя трагедия…

В Одессу доставили 23 тысячи доз вакцины Пфайзер. Сейчас ее распределяют по пунктам вакцинации.

Между тем, власти Одесской области намерены направлять в каждую школу, детсад или вуз мобильные бригады медиков для вакцинации педагогического состава.

С начала этого учебного года в одесских школах начали предлагать детям особые диетические завтраки: они не содержат глютена и лактозы.

Всю Одессу, а потом и Украину потрясло видео, распространенное в социальных сетях: девушка ночует на улице на игровой площадке, рядом коляска с младенцем. Нам стали известны четыре версии случившегося.

С 7 сентября, в одесском парке Шевченко начала работу не совсем обычная выставка под названием «Вражарiум». Эта интерактивная выставка приглашает одесситов и гостей города совершить виртуальное путешествие по всему миру.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить