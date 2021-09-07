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В Одесской области хотят прививать от «ковида» учителей прямо в школах

В Одесской области хотят прививать от «ковида» учителей прямо в школах

Согласно плану вакцинации от COVID-19, в Одесской области должны привиться 76 тыс. учителей, но в настоящее время темпы иммунизации весьма печальные – план выполнен всего на 24%, то есть прививку получили немногим более 32 тыс. человек, а это грозит переходам на дистанционное обучение. В этой связи областные власти решили отправить медиков в школы, детсады и вузы.

Об этом заявил сегодня на брифинге зампредседателя Одесской облгосадминистрации (ОГА) Борис Волошенков.

По словам чиновника, в ОГА обеспокоены сложившейся ситуацией, поскольку дистанционка не идет на пользу ученикам. Между тем, на сегодня, школ, где вакцинировано 80% штата (необходимое условие для очной формы обучения), в регионе всего лишь 37.

Таким образом, с сегодняшнего дня во всех учреждениях образования области активизируют вакцинальную компанию. Сейчас формируются мобильные бригады, которые будут приезжать в каждую школу/детский сад/вуз, чтобы прививать сотрудников.

Волошенков напомнил, что сроки весьма ограничены: уже на этой неделе планируется заседание комиссии по ЧС национального уровня, где будет рассмотрен вопрос возможного перехода Украины в «желтую» карантинную зону.

При этом зампредседателя ОГА не знает, почему педагоги не спешат вакцинироваться.

«Вопрос философский. Учителя – часть нашего общества. Возможность есть у всех. В нашем регионе всего провакцинировались около 460 тысяч человек, в Днепропетровской области – 800 тысяч, в Киевской – 1,2 миллиона. Возможно, учителя не знали о ситуации, сейчас к ним доводится информация, что есть возможность избежать дистанционного обучения»,

– сказал Волошенков.

Как сообщалось ранее, в Одессу доставили 23 тыс. доз вакцины Pfizer. Сейчас ее распределяют по пунктам вакцинации, и уже 8 и 9 сентября препарат станет доступен для первой прививки.

Читайте также: Украина в шаге от «желтой» зоны карантина – список возможных ограничений.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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