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Одесситам показали как выглядит “революционный” завтрак в школе

Одесситам показали как выглядит “революционный” завтрак в школе

С начала этого учебного года в одесских школах начали предлагать детям особые диетические завтраки: они не содержат глютена и лактозы. Но чтобы получить такую еду, нужна справка от врача.

Фотографию и состав одесского «суперфуда» в своем facebook разместила Елена Буйневич, руководитель Департамента образования и науки Одесского городского совета.

Первый базглютеново-безлактозный завтрак в одесской школе состоит из: гречневой каши, запеченной телячьей котлеты, огурца, банана, йогурта безлактозного, рисовой лепешки.

Едят. Доставляется в школу в индивидуальном пакете. Количество детей еще не скажу – несут справки. Пока в Малиновском и Киевском (районах – ред.), ждем Приморский и Суворовский. Хочется интереснее), но это только начало. Главное, дети завтракают все. Независимо от особенностей рациона

– написала чиновник.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в одесских школах детям предложат революционное питание: что за особое меню?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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