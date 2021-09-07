Одесситам показали как выглядит “революционный” завтрак в школе

Как вернуть деньги, если по ошибке отправили их на чужую карту? Многие банки не берут комиссию за онлайн-переводы «с карты на карту». Достаточно указать 16-значный номер карточки получателя и деньги моментально придут на счет. Но что делать, если вы ошиблись, когда вводили реквизиты и перевод ушел незнакомому человеку? ПОДРОБНЕЕ

В Одессу привезли вакцину Пфайзер: она будет доступна для всех желающих 23 000 доз вакцины Пфайзер досставили в Одессу. Сейчас ее распределяют по пунктам вакцинации, и уже 8 и 9 сентября препарат станет доступен для первой прививки. ПОДРОБНЕЕ