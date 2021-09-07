В Одессе открылась выставка впечатлений «Вражарiум» (фоторепортаж)

С сегодняшнего дня, 7 сентября, в одесском парке Шевченко начала работу не совсем обычная выставка под названием «Вражарiум». Чем же она необычна? А тем, что эта выставка – интерактивная. Она собрала впечатления со всего мира.

Посетители этой выставки смогут в виртуальной реальности подняться на вершину Эвереста, отправиться на сафари, оживить химер в соборе Нотр-Дам де Пари и увидеть Бангкок с борта лодки.

Как сообщают организаторы выставки, в двух морских контейнерах собраны 4 VR-станции и более 40 интерактивов.

На мероприятии побывал наш корреспондент и сделал несколько интересных фото:

Выставка «Вражарiум» будет работать до 14 сентября. Время работы: с 16:00 до 21:00 в будние дни и с 10:00 до 21:00 в выходные.

Вход свободный исключительно по предварительной регистрации на временные слоты. Зарегистрироваться можно здесь.