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В Одессе с 15 сентября подорожает проезд в маршрутках

В Одессе с 15 сентября подорожает проезд в маршрутках

С 15 сентября в одесских маршрутках вырастет стоимость проезда до 10 грн. Об этом «Одесской жизни» рассказали в пресс-службе Одесского горсовета.

Сейчас стоимость проезда в маршрутных такси по городу составляет семь грн. С 15 сентября тариф будет 10 грн.

«Повышение проезда будет касаться только маршрутных такси и не будет распространяться на автобусы, которые останавливаются только на остановках», — говорят в мэрии. Более подробную информацию обещали сообщить позже.

Отметим, что разговоры о подорожании проезда в маршрутках были еще в апреле, но точная дата не называлась. Решение о стоимости проезда принимает перевозчик по согласованию с департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Напомним, в 2002 году цена за проезд в одесских маршрутках составляла 1,25 грн. С тех пор тариф несколько раз повышался. В 2015 году он составил пять грн, в 2018 году — семь грн.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что одесский перевозчик поднял стоимость проезда в пригородных маршрутках

Перед этим мы разбирались, подорожает ли проезд в городском транспорте Одессы летом 2021 года?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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