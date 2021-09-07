В Одессе ограничат скорость на проспекте Шевченко: там появятся островки безопасности

Поводом для решения стала трагедия с подростком, которого на пешеходном переходе сбил разогнавшийся автомобиль.

Чтобы такие ситуации не повторялись, скорость машин необходимо принудительно снижать. И обустройство островков безопасности – один из способов этого добиться.

Потому мэр Одессы Геннадий Труханов и распорядился оборудовать опасный участок проспекта Шевченко подобными устройствами:

Что касается трагедии, которая произошла на проспекте Шевченко. Погиб юный одессит… когда жизнь только началась и могла спокойно идти. Переходя проспект Шевченко, на пешеходном переходе был сбит машиной, которая двигалась со скоростью 150 км/ч, по той информации, которую мы имеем. Вы знаете, что мы уделяем особое внимание безопасности на дорогах… устанавливаем камеры, островки безопасности

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 11-классник Никита Булавенко был сбит на нерегулируемом пешеходном переходе у Хозяйственного суда на Проспекте Шевченко вечером 31 августа. Впоследствии молодой человек умер в больнице. 27 сентября ему исполнилось бы 16 лет.