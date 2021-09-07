В Одессу привезли вакцину Пфайзер: она будет доступна для всех желающих

23 000 доз вакцины Пфайзер досставили в Одессу. Сейчас ее распределяют по пунктам вакцинации, и уже 8 и 9 сентября препарат станет доступен для первой прививки.

Об этом сообщили в Одесском областном центре общественного здоровья.

‎Если вы или ваши близкие ждут именно эту вакцину, пожалуйста, держите связь с ближайшим к вам пунктом или центром вакцинации и узнавайте о наличии непосредственно у медперсонала,

– сказано в сообщении.

В последнее время от коронавируса вакцинировали только вакцинами Короновак и АстраЗенека. Пфайзар и Модерна были доступны только для ревакцинации.

Но многие Одесситы хотели привиться именно Пфайзером. В этой связи даже уменьшилось число горожан, прививаемых еженедельно. Когда доступными на выбор были все 4 вакцины, за выходные в городе прививалось по 9 с лишним тысяч человек.

Но когда выбор сузился лишь до Короновака и АстраЗенеки, в центры вакцинации пришло на две тысячи человек меньше.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Украина в шаге от «желтой» зоны карантина – список возможных ограничений.

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