Одесситка жила с грудным ребенком на игровой площадке: четыре версии случившегося

Всю Одессу, а потом и Украину потрясло видео, распространенное в социальных сетях: девушка ночует на улице на игровой площадке, рядом коляска с младенцем.

В титрах было сказано, что ее побил и выгнал из дома муж, так как плач малыша мешал мужчине спать.

Украинцы принялись бурно обсуждать, кто виноват в ситуации, и что делать. Отреагировали и полиция с социальными службами. Девушку разыскали. Кроме представителей властей, она дала еще и интервью журналистам. Представила свою версию и мать героини истории.



Итого на данный момент свое видение ситуации представили полиция, соцслужба, мать девушки и она сама. Каждая из сторон представляет случившееся по-своему, порой даже противоречиво.

Руководитель одесской Службы по делам детей Юлия Никандрова рассказала, что девушка приехала к своему мужу, который работает на игровой площадке, и вечером просто заснула. Было это один раз. Она там не живет, и из дома ее не прогоняли.

По словам чиновницы, девушка не асоциальная, хотя и находится в сложной жизненной ситуации. Ей предложили социальное сопровождение и помощь.

В областной полиции сообщили, что личности 21-летней матери и ее 2-месячного сына они установили. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Женщина пояснила, что поссорилась с родными, забрала маленького сына и пошла с ним на площадку, где работает охранником отец ребенка.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на женщину составили протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас она с двухмесячным сыном временно поселилась у знакомых своего гражданского мужа. Дальнейшей судьбой семьи заниматься служба по делам детей.

Бабушка ребенка, мать девушки, рассказала в интервью одному из украинских телеканалов, что видео сняла и выложила сеть она, чтобы как-то повлиять на ситуацию с ее дочерью.

Но девушка упорно возвращается к своему возлюбленному. Поэтому бабушка добивается, что та оставила на родителей хотя бы ребенка. Они согласны о нем заботиться.

Сама девушка, которую зовут Мария, в беседе с корреспондентом издания УСИ рассказала, что ее мать выдумала историю про избиения и издевательства. И гражданским мужем они живут хорошо. А мать добивается, чтобы у нее отобрали ребенка, чтобы взять над ним опеку и получать за это деньги.

Фото УСИ