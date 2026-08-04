Ключевые моменты:

Законопроект о декриминализации порнографии поддержали в первом чтении

Уголовные дела открывают и против обычных граждан

Статья 301 может повлиять на учебу, работу и службу

Автор называет реформу необходимой для современной Украины

Как закон о «контенте для взрослых» превращает обычных людей в преступников

Верховная Рада наконец решилась на декриминализацию взрослого контента. Соответствующий законопроект поддержан в первом чтении. Правда, эта новость несколько затерялась среди тонн другого «порноконтента» — вокруг отставки господина Федорова. Однако последствия декриминализации порно могут оказаться не менее значимыми и даже более долгосрочными. Разберемся, почему.

Эту жизненную историю мне недавно рассказали как забавную, с фирменным одесским юмором.

В одну семью пришла полиция — за юным злоумышленником, который занимался «распространением порноконтента». Оказалось, что 17-летний парень действительно хранил какое-то порно на своем ноутбуке — исключительно для души (ну и немного для тела).

Ошарашенный отец, которому и в голову не приходило, что это может быть преступлением, сразу вступился:

— Ой, ну смотрит он это, ну так мы в курсе! Я и сам иногда смотрю, обычное дело, что тут такого криминального? Вот, посмотрите, и у меня есть…

Мать семейства была несколько лучше осведомлена о причудах нашего весьма советского законодательства и вообще была более тревожной. Поэтому она тихо охала и теряла сознание где-то на заднем плане этой комедии. Потому что уже понимала, к чему всё идет.

А шло всё к преступлению по статье 301 Уголовного кодекса. Наказание — от крупных штрафов до лишения свободы. И как минимум — судимость, которая закрывает человеку многие пути в жизни. Например, отец семейства был моряком и как раз собирался в длительный рейс, но эти планы пришлось надолго отложить из-за начавшегося следствия. А парень собирался поступать в вуз, и с этим тоже начали вырисовываться проблемы.

На этом этапе многие умники возражают: да не может быть! Это произвол полиции или вообще выдумка! Ведь закон наказывает только за распространение порно, а парень просто скачал его себе и смотрел, разве нет?

Да. Но есть нюансы. Когда мы слышим слово «распространение», то представляем себе профессионального торговца порнографией, который этим зарабатывает. Или подпольный магазин с порно. Или извращенца, рассылающего своим жертвам неприятные «голые» картинки. Однако порноконтент «только для себя», скачанный через торрент, часто автоматически ставится «на раздачу», а значит — всё-таки распространяется. И это, с точки зрения правоохранителей, делает вас преступным порномагнатом.

Чтобы доказать, что речь идет не об одной забавной истории, приведу цитату из свежего обзора «Судебно-юридической газеты»:

«Ежегодно в Украине открывается около 1 500 уголовных производств за взрослый контент. Норма нередко применяется не только к организаторам незаконного бизнеса, но и к обычным гражданам, которые обмениваются интимными фото или видео по взаимному согласию».

Есть и тревожная статистика: сейчас количество зарегистрированных правонарушений по ст. 301 УК Украины выросло почти вдвое — с 903 дел (в 2023 году) до 1522 дел (на ноябрь 2025 года).

А еще есть вещи, о которых не напишет «Судебно-юридическая газета», но они хорошо известны. Например, то, как можно испортить жизнь и заставить замолчать любого человека, немного шире используя статью 301. Даже у самых осторожных и целомудренных есть сын, муж, брат, отец. И кто-то из них с огромной вероятностью смотрит это самое порно, скачивает любимые ролики на свои устройства и пересылает друзьям…

Не случайно самыми горячими лоббистами декриминализации «контента для взрослых» стали наши военные. Во-первых, они даже не скрывают, что просмотр порновидео поднимает боевой дух гораздо лучше, чем патриотическое кино или речи Главнокомандующего. Во-вторых, именно военные, которые годами не видят своих жен или любимых, чаще всего становятся теми гражданами, которые «обмениваются интимными фото или видео по взаимному согласию». Потому что это единственная личная жизнь, которая у них сейчас есть.

Что касается настоящих порнобизнесменов, производителей профессионального взрослого контента, то их можно только поздравить. Моралистам и скептикам советую отодвинуть стереотипы («фу, это неприлично, значит плохо!») и посмотреть на порно объективно. Это очень экологичный бизнес, он не загрязняет окружающую среду. Это огромная индустрия, и специалисты уже подсчитали, что вывод порно из тени может принести бюджету страны до 500 млн грн в год. В конце концов, никто не станет отрицать, что эти люди действительно зарабатывают свои деньги в поте лица! А значит, они тоже имеют право на социальные гарантии, перерывы, отпуска и визиты пожарных инспекторов в поисках обязательного огнетушителя где-нибудь в углу съемочной площадки…

Да и киберполиция получит больше свободного времени, чтобы наконец заняться настоящими киберпреступлениями — аферами и мошенничеством, от которых мы действительно страдаем каждый день.

Куда ни посмотри — сплошные плюсы. Осталось только дождаться окончательного принятия этого закона. Если ничего не испортят, то эта инициатива, без сомнения, станет самым полезным из всего, что приняла Верховная Рада в этом году.

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