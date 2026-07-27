Ключевые моменты:

Договоренности о расходах лучше оформить письменно

Свадебные «конверты» принадлежат молодоженам

Подаренную квартиру можно не делить при разводе

Крупные семейные подарки стоит оформлять юридически

Свадьбы в Одессе часто становятся большими семейными событиями, где вместе с подготовкой к торжеству возникают и непростые финансовые вопросы: кто оплачивает банкет, кому принадлежат свадебные подарки и как избежать споров между родителями молодоженов. Учитывая стоимость организации праздника в городе, такие договоренности лучше урегулировать заранее. При подготовке материала использованы нормы Гражданского кодекса Украины и Семейного кодекса Украины, регулирующие дарение, заем и право собственности на имущество супругов. Практические рекомендации подготовила профессиональный юрист Виктория Гусакова, которая много лет сотрудничает с «Одесской жизнью».

Кто оплачивает свадьбу?

Чаще всего родители молодоженов договариваются разделить расходы пополам или оплачивают отдельные статьи бюджета. Например, одна семья берет на себя ресторан, другая — фотографа, декор или музыкальное сопровождение.

Лучше не ограничиваться устной договоренностью. Если суммы значительные, стоит закрепить их письменно. Это поможет избежать претензий вроде: «Мы потратили в четыре раза больше».

Еще один практичный вариант — каждая сторона самостоятельно заключает договоры с подрядчиками и оплачивает свои услуги. В таком случае не возникает вопросов, кто кому и сколько должен.

Что стоит прописать в соглашении?

В документе желательно указать:

кто и сколько вкладывает в организацию свадьбы;

какие именно расходы оплачивает каждая сторона;

что эти средства являются подарком молодоженам и не подлежат возврату;

как будут распределяться деньги, если свадьбу придется отменить.

Например, если ресторан вернет аванс из-за форс-мажора, деньги можно распределить пропорционально вкладам каждой семьи. А если свадьба не состоится по вине одной из сторон, в соглашении можно предусмотреть компенсацию понесенных расходов.

Если деньги — не подарок

Иногда родители не дарят деньги, а фактически дают их молодоженам в долг. В таком случае это также необходимо оформить письменно.

В договоре можно указать, что после официальной регистрации брака долг автоматически прощается. Если же свадьба не состоится, деньги придется вернуть в установленный срок.

Обязательно ли обращаться к нотариусу?

По закону — нет. Но если речь идет о крупных суммах, нотариальное удостоверение может защитить от возможных споров в будущем.

Простой письменный договор

Если родители и молодожены подписали письменное соглашение с указанием расходов, оно имеет юридическую силу. К договору желательно приложить смету свадьбы и подписи всех сторон.

Однако в случае конфликта кто-то может заявить, что не подписывал документ или сделал это под давлением. Тогда свою правоту придется доказывать в суде.

Когда лучше обратиться к нотариусу

Нотариус подтверждает личность сторон, проверяет их дееспособность и удостоверяет, что договор подписан добровольно.

Особенно это стоит сделать, если:

расходы на свадьбу составляют сотни тысяч гривен;

родители покупают молодоженам квартиру или автомобиль;

стороны хотят максимально обезопасить себя от возможных споров.

Сколько стоит свадьба в Одессе в 2026 году?

Даже скромное торжество требует немалых расходов. Свадьба на 20–30 гостей в среднем обойдется примерно в 150–350 тысяч гривен, а праздник премиум-уровня может стоить от 400 тысяч гривен.

Основные статьи расходов:

ресторан и банкет;

алкоголь и свадебный торт;

платье невесты и костюм жениха;

макияж и прическа;

ведущий, музыка, фото- и видеосъемка;

флористика и декор.

Именно из-за таких сумм юристы советуют заранее договориться, кто и за что платит, чтобы после свадьбы не возникло взаимных претензий.

Подарок или заем: в чем разница?

Если родители дают молодоженам деньги на свадьбу, закон, как правило, считает их подарком. Это означает, что после передачи средств требовать их обратно нельзя, даже если свадьбу отменят или супруги вскоре разведутся.

Другое дело, если деньги были переданы именно в долг. Тогда это необходимо подтвердить письменным договором или распиской. Без такого документа доказать факт займа будет крайне сложно.

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Подарок или заем: кому принадлежат деньги?

Многое зависит от того, как именно были переданы деньги.

Если родители дарят молодоженам деньги на свадьбу, закон обычно считает их подарком. Это означает, что после передачи средств требовать их обратно нельзя, даже если свадьбу отменят или супруги вскоре разведутся.

Другое дело, если деньги были переданы именно в долг. Тогда это необходимо подтвердить письменным договором или распиской. Без такого документа доказать факт займа будет крайне сложно.

Кому принадлежат свадебные подарки?

Многое зависит от того, когда именно они были подарены.

Если деньги или имущество вручили до официальной регистрации брака и они были адресованы одному из молодоженов, такой подарок считается его личной собственностью.

А вот все, что молодожены получили уже после регистрации брака, как правило, принадлежит им обоим.

Это касается и денег в традиционных свадебных «конвертах».

Могут ли родители забрать свадебные «конверты»?

Довольно часто родители, оплатившие свадьбу, считают, что подаренные гостями деньги должны компенсировать их расходы.

Однако закон говорит иначе. С момента вручения деньги становятся собственностью молодоженов. Если иное не было заранее согласовано в письменной форме, родители не могут требовать вернуть эти средства.

Поэтому, если семьи планируют использовать подаренные деньги для покрытия свадебных расходов, лучше договориться об этом еще до торжества и закрепить такую договоренность письменно.

Как защитить квартиру от раздела

Если родители хотят помочь молодоженам с жильем, стоит заранее определить, кому именно предназначен этот подарок.

Если квартиру дарят одному человеку

Когда родители дарят деньги только своему ребенку на покупку жилья, лучше оформить это нотариальным договором дарения. В договоре купли-продажи квартиры также желательно указать, что жилье приобретено на подаренные средства. В таком случае квартира останется личной собственностью одаряемого.

Еще один надежный вариант — родители сначала покупают квартиру на себя, а затем оформляют договор дарения. Такое имущество также не подлежит разделу между супругами.

Если подарок предназначен молодой семье

Если родители хотят сделать общий подарок молодоженам, квартиру можно сразу оформить в общую собственность мужа и жены. Тогда каждый из них будет иметь равные права на жилье.

Главное — договориться заранее

Свадьба должна стать началом новой жизни, а не поводом для семейных конфликтов. Именно поэтому важно еще до праздника обсудить финансовые вопросы, определить, кто оплачивает расходы, кому будут принадлежать дорогостоящие подарки и, при необходимости, оформить договоренности письменно.

Несколько простых юридических шагов помогут избежать недоразумений и сохранить добрые отношения между молодоженами и их семьями.

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