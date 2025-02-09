Трамп может разбить мечты путина

То есть Ялта – это символ передела мира, который состоялся после Второй мировой войны. Пять лет назад путин изрыгнул обширную статью, посвященную 75-летию окончания Второй мировой. Уже тогда он высказал идею новой встречи глав пяти держав – США, Великобритании, Франции, Китая и россии.

Сейчас, к 80-летию этой даты, так называемых «англо-саксов» этот «наполеончик – мягкий кончик» определил в недруги. Он, надувая для солидности щеки, лелеет надежду «порешать вопросы» на троих – с Трампом и Си.

Автор этих строк щеки для солидности не надувает и, делает вывод только на базе изучения мнений профессионалов – аналитиков. И вот этот вывод: любой из «делающих погоду» на планете адекватных политиков прекрасно понимает, что даже просто совместное фото путина с «козырными» политиками на международного масштаба мероприятии поднимет ранг последнего до небес (как минимум, в его собственном о себе мнении). И этого делать не следует.

А чтобы попроще, поясню с помощью анекдота – будет ли участвовать путин в глобального значения процессе под условным названием «Ялта-2» (если таковое состоится). Мужик у друга спрашивает, мол, как дела в семье после его скандала с женой несколько дней назад. «Та она ко мне на коленях приползла! – отвечает тот гордо. – И сказала: вылезай из-под дивана, дебил».

Вот именно по такой логике, уверяют некоторые политологи, путин обязательно примет участие в возможной встрече Трампа и Си для переговоров о дальнейшем миропорядке. Ну должен же американцу и китайцу кто-то чаек подавать…

Это, конечно, если подобная встреча состоится. А пока что Трамп ведет себя, как кот из поговорки «Кот из дома – мыши в пляс». Четыре года Кота не было дома, Америкой правил вяленький «пластилиновый» Байден, и «мыши» вкрай оборзели, распоясались. И тут вернулся Кот – зубастый и когтистый…

Тет-а-тет: Трамп и путин

Другое дело, может состояться личная встреча, тет-а-тет, или, как у нас говорят, ТТ на ТТ. Трамп с путиным пообщается, объяснит, откуда ноги растут. Он, похоже, умеет убеждать несогласных с ним людей: за пару дней «уболтал» сразу трех президентов – Венесуэлы, Мексики, Панамы. Те аж бегом все поняли: первый согласился принимать назад своих депортированных из США сограждан, вторая пообещала скоропостижно навести порядок (читай – устранить бардак) на совместной границе. А третий, «вдруг» вспомнив, что Панамский канал построили США, твердо пообещал сообщить «присосавшемуся» к каналу Китаю, что в этой теме «ты мне больше не дружок и не писай в мой горшок…»

Заодно и канадского премьера Трамп «построил» – там тоже общая граница не без проблем. Причем, с ними он не встречался, им просто его клерки передали ЕГО ПОЖЕЛАНИЕ. И с путиным, если/когда Трамп и согласится встретиться, то это будет разговор директора школы с босячком-шестиклассником, которого пришла пора поставить на место.

путин уже 3 года осуществляет блиц-криг «на Украине», он по уши обгадился в Сирии. В глазах Трампа это фраерок, типичный лузер. А Трамп не обезображен азами дипломатии, там характер, судя по всему, как мешок с дустом. Какая там «Ялта-2»?! Как с лузером он с путиным и будет общаться.

7 февраля стало известно, что, оценивая действенность санкций на «троечку» по 10-балльной шкале, он предупредил, что удвоит их для рф. Сейчас, кстати, вроде обсуждается, где это могло бы произойти. «Место встречи изменить нельзя»: путин выбирает страну, которая не сдаст его Международному криминальному суду. Короче говоря, такие вот расклады предрекают многие аналитики. Что ж, поживем – увидим…

Что решали на конференции в Ялте 80 лет назад

А пока что, вкратце, о ТОЙ, Ялтинской конференции. Как-никак, проходила она именно в эти февральские дни (4–11 февраля) ровно 80 лет назад, в 1945-м. Она была уже второй по счету. В 1943 году на Тегеранской конференции Рузвельт, Сталин и Черчилль обсуждали в основном проблему достижения победы над Третьим рейхом, а в Ялте принимались основные решения о будущем разделе мира между странами-победительницами.

Так, если вкратце, определили восточные границы Польши по т.н. «линии Керзона», а также отдали ей часть немецких территорий. США и англичане хотели отдать Львов Варшаве, но Сталин настоял на предложенной англичанами еще в 1920-м «линии Керзона». Одобрили принципы расчленения Германии, оккупационный режим и репарации.

В вопросе создания ООН от СССР было пожелание в учредители записать все 16 республик, но Запад согласился только на Украинскую и Белорусскую ССР. Декларация «Об освобожденной Европе» как часть решений Ялтинской конференции развязала Союзу ССР руки в интерпретации «помощи» освобожденным народам.

Что важно: в результате СССР обеспечил себе политический контроль над странами, которые он фактически оккупировал. Это привело к советизации Восточной и Центральной Европы. Вот почему «победитель» путин спит и видит что-то типа «Ялты-2».

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Grok