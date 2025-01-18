Причем, если впервые это было более века назад (в 1919 г. атаман Зелёный), то повторно — относительно недавно (в 1992 году Вячеслав Черновол, избранный тогда гетманом Украины). Вкратце — предыстория.

Шла национально-освободительная война украинцев под флагом Богдана Хмельницкого, был ряд побед. Даже поляки, контролировавшие немалую часть Украины, признали Гетманщину (так называли часть Украины, контролируемую казаками) реальной силой.

Хотя последним было нелегко воевать на три фронта: поляки с запада, Османская империя и Крымское ханство с юга и московский царь с северо-востока. Появилась у украинцев необходимость в нестандартном СИТУАТИВНОМ решении.

А теперь немного «отсебятины». Так уж сложилось, что дважды (в 1970-м, а затем в 1971 году) я в ВУЗах учил историю КПСС, конспектировал «первоисточники». И по сей день помню статью Ленина «О компромиссах». Вот её смысл вкратце: если у тебя есть 2 врага, сделай вид, что ты миришься с одним из них, вдвоём вы «замОчите» второго, ну а потом уже ты и сам «приговоришь» оставшегося.

Похоже,»слизал» Ильич эту идею у Хмельницкого, хотя, если честно, стара она, как мир. Московия была православной, как и Гетманщина, в отличие от католической Речи Посполитой и мусульманской Османской империи. Вот ещё в 1648 году «Хмель» и направил письмо московскому царю.

Шесть лет (!) судили-рядили, украинцы грамотно «тянули кота за хвост», выкручивая своё. И выкрутили:18 января 1654 года состоялась Переяславская рада, на которой обсуждалось НЕ присоединение, а лишь протекторат московии над Гетманщиной, закрепляющий независимость от поляков.

При этом должны были сохраняться все государственные атрибуты и свободы казаков, ограничения были лишь во внешней политике: запрещалось Гетманщине иметь отношения с Речью Посполитой и Османской империей.

Кстати, московиты настаивали на том, чтобы процедура прошла в Софийском соборе Киева, но Хмельницкий не согласился. Так вот, в тот день в Переяславе на верность царю присягнули «аж» 284 человека. После этого царёвы посланники объехали 117 городов и местечек Украины, где насобирали ещё какое-то количество присяг.

При этом большая часть населения Гетманщины, а также многие из казацкой старшины отказались дать присягу царю. Не присягали также целые территории, например – Брацлавский, Кропивнянский, Полтавский, Уманский казацкие полки, некоторые города, к примеру — Чернобыль, украинское духовенство во главе с митрополитом Сильвестром Косовым, Запорожская Сечь.

Итак, это был Не договор, а присяга части казачества царю. Присягнул в церкви Переяслава и Богдан Хмельницкий. Но присягнул он не царю, а на верность своему слову относительно союза с московией! При этом боярин — глава московской «выездной бригады» — не захотел присягать от имени царя: мол, царь своим холопам не присягает.

Нынешние ученые, анализирующие эту ситуацию, уверяют, что история эта была так же малоинтересна «Хмелю», как и царю. Гетману нужен был крупный, но ВРЕМЕННЫЙ козырь против поляков, а не новая кабала. Ну а москве нужна была Украина в намного бОльших масштабах, чем это предусматривалось тем «договорняком».

Кстати, оригинал его текста не сохранился, остались только рукописные копии и черновики. Что интересно, в начале 1990-х Борис Ельцин привез в Киев «нечто», что пытался «впарить» , как фрагмент оригинала, что вызвало иронию у украинских историков.

«Ни один договор с россией не стОит бумаги, на котором он подписан». Эта мысль немецкого канцлера Бисмарка не из пальца была высосана: вскоре после подписания «переяславская договоренность» была нарушена московией, которая всячески ущемляла права и свободы жителей Украины.

Нарушения были и во внешней политике: в 1656 году Московия провела сепаратные сделки с поляками за спиной Украины, был подписан мирный договор между Речью Посполитой и московитами. Согласно ему, стороны становились союзниками, что грубо нарушало Переяславское соглашение.

В итоге украинская сторона задумалась о выходе из союза с московией. Смерть Богдана Хмельницкого в 1657 году усилила эти мысли, и в 1658 году новый гетман Украины Выговский разорвал договор с московией 1654 года и заключил союз с Речью Посполитой.

Уже через 5 дней московия начала войну против Гетманщины, после чего вряд ли можно верить в то, что союз между ними продолжал иметь хоть какие-то основания.

Автор этих строк — как и вы, читатели, рядовой обыватель, никогда не надувал щёки для солидности и считает себя, скорее, «политолухом», а не политологом. А потому резюмирую вышесказанное с уточнением, как у нас говорят, «на мій хлопський розум». Так вот, в рождении переяславского мифа москву обвинять не следует. Никто ведь не обвиняет, простите, кучу дерьма, в том, что она издает зловоние. Вот если бы букет сирени дерьмом вонял — это уже из ряда вон. Но если дерьмо дерьмом воняет — это нормально, просто нужно это безошибочно предусматривать.

Хмельницкий же, похоже, ошибся тогда с выбором союзника, пусть даже временного. Вот и родился миф, «портивший воздух» в Украине более трех столетий. Ведь аннексия Западной Украины в 1939 году — это явные отголоски мифа о «добровольном воссоединении Украины с россией».

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