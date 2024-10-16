Козачеству быть: 106 лет назад подписан Универсал гетмана Скоропадского

106 лет тому назад был подписан Универсал гетмана Скоропадского о возрождении казачества: «Для укрепления силы государства Украинского нашего возродить казачество по всем местам его исторического существования на Украине, полагаясь в основе его возрождения на те казацко-рыцарские традиции, которые донесла нам история наша из эпохи прошлой борьбы казацкой Украины за свою свободу».

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Из исторических источников известно, что вопрос о возрождении казачества возник сразу после провозглашения Скоропадского гетманом Украины. Уже в первых его законодательных актах — «Грамоте ко всему украинскому народу» и «Законах о временном государственном устройстве Украины», отдельно выделяется такая категория граждан как казаки.

В тексте Универсала указано, что «казачество в Украине возглавляет светлейший господин гетман». Вступление в казацкие общины было добровольным. Из других граждан Украины в казачество принимались только лица православной веры. При гетмане образовывалась Большая казачья рада, в восьми регионах — местные казачьи советы.

Вскоре в казацкое сословие было записано около 150 тысяч семей.

«Вас, казаки, — потомки славных рыцарей запорожцев, Мы призываем с честью носить дарованные нами казацкие жупаны и хорошо заботиться о том, чтобы стыдом и позором не покрыть их и клейнодов казачьих и тех больших славных страниц нашей истории, которыми мы до сих пор гордились, — говорилось в гетманском универсале. — Пусть тени великих предков наших дадут всем нам силу и мощь правдиво и честно выполнить ту задачу, которая теперь стоит перед Нами и Государством Украинским».

В этот же день Совет министров Украинского государства утвердил внесенное министром внутренних дел положение об организации добровольных дружин и постановил ассигновать 5 миллионов рублей авансом на их создание.

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