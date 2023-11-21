10 лет после Майдана: как украинцы делали свой выбор

По случаю Дня Достоинства и Свободы в Одессе состоялось возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни в одноименном сквере на проспекте Шевченко.

История праздника

День Достоинства и Свободы был установлен указом президента Украины Петра Порошенко №872/2014 «О Дне Достоинства и Свободы» от 13 ноября 2014 года.

Он фактически стал преемником Дня Свободы, который отмечали 22 ноября с 2005 по 2011 год в честь Оранжевой революции. День свободы основал президент Виктор Ющенко в 2005 году в честь Оранжевой революции, в результате которой Янукович потерпел поражение в третьем туре выборов.

Затем этот праздник был упразднен указом экс-президента Виктора Януковича, который принял решение отмечать День соборности и свободы 22 января.

Что произошло 10 лет назад

10 лет назад, 21 ноября 2013 года, на майдане Независимости в Киеве вышли несколько сотен человек, чтобы выразить свой протест против решения власти, которое угрожало Украине потерей независимости и перечеркивало ее европейское будущее.

В тот ноябрьский вечер никто не догадывался, что в истории не только Украины, но и всего мира начинается новый этап и что события, которые будут происходить следующие 94 дня – первый шаг на пути к драматическим геополитическим изменениям. Их триггером стало продолжение борьбы украинского народа, которая велась не за материальные блага или власть, а духовные ценности – Достоинство и Свободу.

Несколько фактов о тех событиях:

Начало Революции Достоинства совпали с 9-й годовщиной Оранжевой Революции. Народные протесты против решения правительства Азарова, решившего приостановить процесс евроинтеграции Украины, начались вечером 21 ноября 2013 года.

27 ноября на Майдане Незалежности активисты написали 100-метровое письмо «донецкому султану» — Виктору Януковичу, его призвали избрать евроинтеграцию, объясняли, почему это нужно сделать.

«Живую евроцепь» между Киевом и Перемышлем организовали украинские студенты 29 ноября — она началась в Киеве и пролегла через Житомир, Ровно, Львов и в Шегин на границе с Польшей. Длина «цепи» составляла 625 километров, и она стала второй в истории Украины с января 1990 года, когда была создана подобная живая цепь на Акт Соединения.

«Марш миллиона» прошел 8 декабря в Киеве — на Народное Вече на Майдане Незалежности собралось более миллиона человек. Они приняли решение о начале блокирования Администрации президента, Кабмина и других учреждений.

Михайловский набат зазвучал после того, как в ночь с 10 на 11 декабря подразделения внутренних войск и «Беркута» предприняли попытку разогнать протестующих на Майдане в Киеве. Михайловский Златоверхий собор непрерывно бил в колокола – на тот звон со всего города собирались жители.

200-тысячный хор на Майдане Незалежности исполнил 14 декабря государственный гимн Украины. Пели около 200 тысяч собравшихся на площади людей, а сопровождали хор «огнями» мобильных телефонов и фонариков.

«Огненное крещение» на Майдане произошло 19 января 2014 года — мирный протест перешел в открытое вооруженное противостояние. Митингующие, разочарованные безрезультативностью вече и возмущенные «диктаторскими законами», принятыми Верховной Радой 16 января, отправились в Верховную Раду. В начале улицы Грушевского дорогу им перекрыли подразделения внутренних войск и «Беркута». Майдановцы пошли на штурм силовиков – началось жестокое противостояние.

Уже вечером силовики смогли вытеснить протестующих из правительственного квартала вглубь Майдана, прорвав баррикады на Институтской. Начался штурм, который власть назвала антитеррористической операцией. Горели баррикады. Пожар начался в лагере Майдана и в Доме профсоюзов, в котором в то время протестующие разместили свой госпиталь.

По разным оценкам, с 18 по 20 февраля 2014 на Майдане и около него погибли от 78 до 83 активистов. В общей сложности на Майдане во время Революции Достоинства погибли более 100 человек — их впоследствии назовут «Небесной Сотней».

Евромайдан стал крупнейшей проевропейской демонстрацией в истории ЕС и самым продолжительным митингом в истории – он непрерывно простоял 92 суток.

Что происходило в Одессе

В Одессе сторонники евроинтеграции Украины решили собраться 22 ноября 2013 года возле памятника Пушкину на Приморском бульваре. Место было выбрано сознательно, митингующие использовали баннер с изображением поэта Александра Пушкина и его цитатой об Одессе: “Здесь все Европой дышит, веет…”.

Сейчас же, десятилетие спустя, мнения украинских патриотов о поэте разделились. Часть по-прежнему считает его “певцом свободы”, либералом и сторонником европейских ценностей.

Другие же пересмотрели свое отношение к Пушкину, считают теперь его прислужником российской имперской идеологии а любые упоминания о нем — метками “русского мира”.

В ближайшее время одесские депутаты планируют рассмотреть вопрос о переименовании улицы Пушкинской и демонтаже или переносе памятника Пушкину. А судьбу памятника поэту на Думской площади должна решить общественность путем онлайн-голосования.