Ключевые моменты:

Прах Андрея Мельника перезахоронили на Киевщине

Мельник долгие годы возглавлял Организацию украинских националистов

Автор разбирает малоизвестные эпизоды его биографии

Колонка предлагает взглянуть на фигуру Мельника без стереотипов

Материал основан на официальном сообщении о перезахоронении Андрея Мельника на территории Национального военного мемориального кладбища, а также на исторических документах, биографических публикациях и исследованиях, посвященных деятельности Организации украинских националистов. Автор предлагает читателям краткий обзор ключевых событий жизни Мельника и их исторического контекста.

Торжественное перезахоронение

«Прах лидера Организации Украинских Националистов (ОУН) Андрея Мельника был торжественно перезахоронен 25 мая 2026 года в Киевской области на территории Национального военного мемориального кладбища. Церемония перезахоронения останков, репатриированных из Люксембурга, прошла при участии Президента Украины Зеленского».

Мне кажется, что Степан Бандера намного чаще упоминается во множестве дебатов, как в Украине, так и за ее рубежами, при обсуждении темы украинского национализма. Андрей Мельник как бы остается при этом «в тени», хотя, как мне показалось после изучения его биографии и деятельности, это была не менее знаковая и не менее трагичная личность в истории борьбы Украины за независимость. Поделюсь ВКРАТЦЕ информацией.

Участие в Первой мировой и знакомство с Коновальцем

Андрей Атанасович Мельник родился в 1890 году в Дрогобычском уезде, тогда эти украинские ныне края принадлежали Австро-Венгрии. Мать его рано умерла от туберкулеза, через какое-то время отец вновь женился, у Андрея в 1903 году родилась сестра Наталья. Забегая вперед, скажу, что в 1950 году советские «чекисты» традиционно по-зверски расчитались с ней за брата — националиста: вся ее семья была репрессирована. Наталья при задержании была убита, муж и пятеро их детей отправлены в Сибирь.

Андрей Мельник 1912 году в Вене начал учиться на инженера, после поступил на службу в австро-венгерскую армию. В 1914—1916 годах он командовал сотней Легиона украинских сечевых стрельцов на австро-российском фронте. По свидетельству очевидцев, воевал он храбро, был награжден несколькими боевыми медалями и получил наградное оружие (саблю). В 1916 году был ранен и попал в плен, находился в лагере под Царицыным (сейчас Волгоград).

Там Мельник впервые встретился со старшиной австрийской армии Евгеном Коновальцем, плененным годом ранее. В будущем этот человек станет лидером ОУН, с 1922 года будет действовать в эмиграции. Да так эффективно, что станет костью в горле московитам. Убрать его взялся ведущий советский террорист Павел Судоплатов. В мае 1938 года в Роттердаме он лично вручил сидевшему в кафе Коновальцу презент в виде коробки шоколадных конфет. Взрывной механизм четко сработал…

Участие Мельника в «Визвольних змаганнях»

Так называли период Украинской революции, начавшийся созданием Украинской Центральной Рады. Сопровождался провозглашением УНР (Украинской Народной Республики), Актом Соединения с ЗУНР (Западноукраинской Народной Республикой) и активной вооруженной борьбой против большевиков, белогвардейцев и польских войск

В январе 1917 года Мельник и Коновалец бежали из лагеря, добрались до Киева и включились в борьбу за украинскую государственность. Мельник — один из организаторов куреня сечевых стрельцов, начальник штаба куреня, а после формирования полка — начальник штаба полка, участвовал в боях за Киев. 19 декабря 1918 года ему было присвоено звание атамана Армии УНР. В марте-июне 1919 — начальник Штаба действующей армии.

Кстати, в самом начале 1919 года Мельник издал приказ по вверенным ему частям, чтобы отдавать под военно-полевой суд всех провокаторов, распространяющих слухи о возможности еврейских погромов или призывающих к ним. Задокументированы случаи смертных приговоров суда относительно таких личностей.

Не будем утверждать, что это изменило общую картину по этой ужасной теме, но личное отношение Мельника к погромам здесь определено. В конце 1919 года он заболел тифом, попал в госпиталь в Ривне, потом переехал в Луцк, там был задержан поляками и отправлен в лагерь для интенированных, где вновь встретился с Коновальцем.

Создание УВО и заключение

Весной 1920-го Петлюра назначил Мельника украинским военным представителем в Чехословакии. В этом же году Мельник и Коновалец стали соучредителями УВО — Украинской Войсковой Организации. В 1922-м в Вене получил диплом инженера — лесовода, продолжая при этом выполнять функции заграничного представителя УВО.

Во второй половине года по просьбе Коновальца он вернулся в Галичину, чтобы помочь в организации деятельности УВО на Западной Украине. Буквально через несколько дней его арестовали хозяйничавшие там поляки, но вскоре освободили, не доказав его участие в деятельности УВО.

В конце 1922 года, после отъезда Коновальца, он стал краевым комендантом УВО. В 1923-24 гг. Мельник официально трудился инженером лесничества, но весной 1924-го был арестован польской оккупационной администрацией и приговорён к 4-летнему заключению. За годы в тюрьме он перенес немало пыток и жестоких избиений (переломанные ребра, едва не выбитый глаз).

С 1929 по 1938 гг. он опять легально работал лесником на Львовщине, а еще был представителем Главы ОУН Коновальца на Западной Украине. Вскоре после убийства в мае 1938-го Коновальца , Мельник узнал о его политическом завещании: ОУН должен возглавить Мельник.

Так и случилось в октябре 1938 г. Сразу же он призвал ОУН поддержать борьбу за независимость Карпатской Украины. Так и вышло, после выборов парламент Карпатской Украины провозгласил независимость Украинской державы. С подачи Мельника была создана Карпатская Сечь — вооруженные силы Карпатской Украины. Правда очень скоро венгры при поддержке Гитлера, Сталина и Польши оккупировали Карпатскую Украину.

Мельник и Вторая мировая: переговоры с немцами и концлагерь

Мельник сотрудничал с германской разведкой — Абвером, т.к. видел в немцах естественных союзников в борьбе против общего противника — поляков. Летом 1939 года ОУН и Абвер обсуждали создание украинского диверсионного отряда, который был бы переправлен в Польшу после начала украинского восстания в Восточной Галичине, которая была под Польшей.

Но Мельник после личной встречи с главой Абвера Канарисом отказался от этой идеи, т.к. Германия официально не поддержала восстановление государственной независимости Украины. В сентябре 1939-го, с началом немецко-польской войны, Гитлер потребовал от адмирала Канариса организовать в украинской Галичине вооруженное выступление украинских националистов с целью уничтожения поляков и евреев.

Канарис сообщил об этом Мельнику и, пытаясь «подсластить пилюлю», сказал, что в Берлине все-таки обсуждают вопрос о создании украинской державы на Западной Украине, обдумывают состав правительства. В ответе Мельника прозвучало, что правительство независимой Украины может быть сформировано только из украинцев, и только ОУН определит его состав.

А вот ответ на предложение включиться в войну на стороне Германии: «Пане адмірале, ОУН діє від імені української нації, яка хоч і підневільна, але цілком дозріла приймати важливі рішення, що стосуються її державного життя. Однак такі рішення ОУН не буде приймати під будь-яким зовнішнім тиском. Рішення про вторгнення у Польщу приймалося без нас, а тому не бачу потреби… включатися у кампанію.Не можу дати згоди і видати наказ про повстання ОУН у тилу польської армії, тому що не бачу, в ім’я чого це мало б статися».

В начале 1940 года в ОУН разгорелся конфликт между проживавшими в эмиграции «стариками» и молодой генерацией, бывшими политузниками во главе со Степаном Бандерой. Мельник с ним встретился в Италии, предложил высокий пост, но Бандера отказался, выдвинул свои требования.

В сентябре 1940-го Мельник приехал в Краков, где ранее прошел Революционній трибунал ОУН, который исключил Бандеру и его единомышленников из ОУН и вынес Бандере и Ярославу Стецько смертный приговор.

Глава ОУН Мельник аннулировал решение трибунала и добавил в него возможность реабилитации осужденных в случае их покаяния. Но Бандера настаивал на радикальных действиях, он возглавил «Революционный провод ОУН». Так в ОУН началось разделение на «мельниковцев» и «бандеровцев»…

Уже в июле 1941-го Мельник в Кракове обратился с письмом к рейхсфюреру Гимлеру с протестом против плана включить восток Галичины в состав т.н. Генерал- губернаторства, т.е. того, во что превратилась Польша. Мельника тут же арестовало гестапо, из Кракова его принудительно вывезли в Берлин, где он до начала 1944 года был под домашним арестом и гласным надзором гестапо.

Тем не менее он продолжал возглавлять ОУН и как ее глава многократно отправлял различные заявления и протесты руководству Третьего Рейха, пытаясь изменить отношение Германии к восстановлению государственности Украины. В июле 1944 года его отправили в концлагерь Заксенхаузен (это был специальный блок для политических персон), где к тому времени уже очутились Степан Бандера, Ярослав Стецько и многие другие деятели ОУН. В октябре того же года его отпустили из лагеря.

Жизнь Андрея Мельника после войны

Мельник продолжал свою проукраинскую политическую деятельность и до окончания войны, и после окончания. До мая 1946-го он проживал в Германии — пока не получил разрешение на проживание в Люксембурге.

Он стремился консолидировать разрозненных украинских эмигрантов. В 1947 году на Третьем съезде ОУН он был избран ее пожизненным главой. В 1957 году выдвинул инициативу создания Всемирной организации украинцев, в результате чего в 1967 году (уже после его смерти) был создан Всемирный конгресс украинцев.

Работал Мельник до своих последних дней, было много деловых поездок. Умер он в ноябре 1964 в Кёльне (Германия). Было предложение похоронить его в Роттердаме, на том же кладбище, где упокоился Евген Коновалец, но, как завещал Мельник, его похоронили в Люксембурге…

Ниже — его цитата, в которой — квинтэссенция смысла его жизни: «Будіть віру в прийдешнє, в Українську Самостійну Державу, в якій не буде місця ні для національного гноблення, ні для затиску вільної думки…»

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