Ключевые моменты:

Бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен больше не принимают в магазинах, но их можно обменять в банках;

Автор экспериментально проверил процедуру обмена — она заняла 9 секунд;

Банки будут осуществлять обмен как минимум до 2027 года, отдельные — до 2029-го.

Со 2 марта бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен официально перестали использоваться как платежное средство. Решение Национального банка предусматривает постепенную замену изношенных купюр на монеты, при этом гражданам гарантируется возможность бесплатного обмена в банковских учреждениях.

Несмотря на это, в социальных сетях начали распространяться провокационные заголовки о якобы «отмене денег» или «аннулировании гривны». Чтобы отделить факты от эмоций, автор колонки Валерий Боянжу провел собственный эксперимент — лично обратился в банк в Одессе и зафиксировал процесс обмена.

Речь идет не о теоретических предположениях, а о конкретном опыте: бумажная 2-гривневая банкнота была обменена на монету менее чем за десять секунд. Автор подчеркивает: обмен осуществляется без дополнительных процедур, а банки обязаны принимать такие банкноты в установленные сроки.

Таким образом, фактическая ситуация отличается от панических интерпретаций: бумажные мелкие номиналы изымаются из наличного обращения, но не «исчезают» — они подлежат обмену в соответствии с регуляторными правилами.

Обмен двухгривневой бумажной боны

Этот день — 2 марта — я встретил, как говорится, во всеоружии. Увы, речь идет не о крупнокалиберном пулемете (я его в ремонт сдал), которым так хотелось бы пройтись по стаям шахедов, которые в этот день с утра — пораньше поспешили нагадить одесситам в души. Нет, к этой дате я заранее запасся деньгами, а точнее — 2-гривневой банкнотой, которая уже честно отработала все мыслимые и немыслимые сроки. Она (см. фото) имела вид, как в Одессе говорят, «на море и обратно», но если бы она даже девственно хрустела, то все равно, с 1 марта любой бумажной «двушке», равно как и «пятишке», «чирику» и «единичке» — всё, край.

Мы, кстати, своевременно сообщили об этом своим читателям: бумажной мелочевкой после 1 марта больше не воспользуешься в магазине, но в банке сдать для обмена — аж бегом. А 2 марта в Сети, как и следовало ожидать, начался, уж простите, с…ач, куча провокационных заголовков типа «бумажные деньги перестали быть деньгами».

Так что ближе к обеду я с тем еще настроением, прихватив с собой «уставшую», как говорил Кличко, банкноту, отправился в ближайший к месту моего существования банк — Райффайзен. Протянул кассиру банкноту, включил на хронографе секундомер, а через 9 (девять) секунд нажал на нем кнопку «Стоп». Забрал свою металлическую «двушку» и покинул помещение.

Уверен, что и в других банках с этим проблем нет и не будет. Напомним, до 26.02.2027г. ВСЕ банки окажут услугу обмена банкнот вышеуказанных номиналов на «металл», а Ощад., ПУМБ, Приват и Райффайзен — аж до 28.02.2029 года. А уж после этого — Нацбанк, без ограничения срока.

Аннулируемые номиналы банкнот, если они, конечно, не в многокилограммовых количествах, на сегодня это уже «не деньги». Нашей валюте в 2026-м исполняется 30 лет. Тогда, в 1996-м, 200-граммовая пачка сливочного масла стоила 1 (одну) гривну. Сейчас в пачке уже не 200 грамм, а 180, да и подорожала она в 120 раз.

И, тем не менее, мелкие «бумажки» государство у нас не украло, как вопила 1 марта на Староконной барахолке местами нетрезвая леди (я как раз проходил мимо, когда покупатель пытался ей «впарить» бумажную десятку). Нет, бумажки честно меняют на монеты. Подтверждаю.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, какие купюры перестали принимать со 2 марта.

Читайте также: Нацбанк в двух шагах от «шага»: но надо ли это Украине?

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса