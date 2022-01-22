Недоступное тепло: об одесских тарифах и дровах, которые дешевле

Закончились праздники, и, кажется, жизнь стала возвращаться в налаженное будничное русло, однако не тут-то было — сюрпризы только начались. И самым «приятным» в начале года традиционно стали платежки за коммунальные услуги. В частности, за отопление.

Если мне не изменяет память, президент месяца два назад обещал, что цены на «коммуналку» расти не будут. То же самое, только по поводу отопления, утверждало и руководство городских теплосетей.

Директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова в конце декабря заверила одесситов, что платить они будут по ценам прошлого года: «Для этой категории потребителей (населения — Ред.) независимо от формы договора, заключенного с нашим предприятием, тариф в этом отопительном сезоне не повышается». Другими словами, такое положение дел должно сохраняться до конца отопительного сезона, а стоимость одной гигакалории оставаться на уровне 1813,94 гривни. Однако это на словах. Что же на деле?

А на деле жильцы многих домов Одессы, в частности центральной части города, получили платежки за тепло просто с ошеломляющими цифрами. Что называется, не для слабонервных. Например, по улице Известковой и Известковому переулку за то, чтобы обогреть только один квадратный метр квартиры, жителям придется заплатить 112 гривен, по улице Гоголя — 144 гривни. Если в прошлом году в их платежках за аналогичный период значилась цифра 1200 гривен, то в этом году в них была указана сумма в 5400 гривен.

Меня лично просто одолевает любопытство: как формируются цены? Если они должны быть на уровне прошлого года, то что за суммы стоят в платежках? Соцсети просто раскалились от возмущенных комментариев.

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Алена Стерницкая: «У нас есть счетчик на дом, и начислили 33,40 за квадратный метр, хотя за ноябрь был тариф 16.40».

Светлана Винник: «…пришел счет в два раза больше чем был. Нет разъяснений и на сайте…».

Ирина Сергеевна: «Может, все-таки дадут разъяснения по поводу тарифов наши городские власти? Почему у одних 40 гривен, у других 16 гривен, а у нас 110 гривен за квадрат?».

Но, насколько я понимаю, разъяснений народу никто не дает. Все вопросы остаются без ответа. У нас что — каждая управляющая компания устанавливает свои цены как захочет? От фонаря? Получается, что слова директора теплосетей ничего не значат? А слова президента? Но, вероятно, тем, кто устанавливал цены, все равно, что там обещает руководство города и страны. У них свой резон, неизвестный нам, простым смертным.

Я охотно допускаю, что ошибаюсь, и цены на тепло для одесситов строго обоснованны. В таком случае хотелось бы получить официальное разъяснение от руководства теплосетей, откуда берутся такие астрономические цифры, если цены, в частности на отопление, обещали не повышать? Потому что половина горожан находятся просто в ужасе, предвкушая новые «сюрпризы» до конца отопительного сезона.

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