Пластик, деньги и экология: почем пакетик для народа?

С 10 декабря начал действовать Закон «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины». Напомню, что согласно этому закону в розничной торговле и сфере услуг запрещено использование и распространение сверхтонких и тонких пластиковых пакетов, то есть таких, в которые мы упаковываем в магазинах, к примеру, пачку творога или бананы.

В перспективе от вредного пластика собираются вообще отказаться и перейти на более экологичные виды упаковки.

Идея, безусловно, хорошая: понятно, что природу нужно беречь. Тем более что в Европе этим вопросом давно озаботились, и Украина, которая считает себя европейским государством, отставать не должна. Однако после прочтения закона остается легкое недоумение. Я, конечно, не экономист и не юрист, но даже меня смутила некоторая небрежность законодателей.

В законе указано, что до 1 января 2023 года бесплатно реализовывать будут только сверхтонкие пластиковые пакеты, являющиеся «первичной упаковкой для рыбы, мясопродуктов и сыпучих продуктов». Более плотные пакеты можно будет только продавать. Бесплатно распространять их запрещено. Также указано, что цену на сверхтонкие пакеты должно установить правительство. Продавать сверхтонкие пакеты будут до 10 марта 2022 года.

На первый взгляд, все понятно: идем в магазин и за упаковку платим. Только вот сколько именно платим, правительство нам не сообщило. И начали супермаркеты назначать цены кто во что горазд. Например, в супермаркете «Овен» на Армейской цена за сверхтонкий пакет установлена в размере 10 копеек, в АТБ такие же пакеты продают по 9 и 12 копеек, а в «Метро», как говорят (сама не видела), все пакеты заменили биоразлагаемыми и они стоят по полторы гривни.

Ранее мы рассуждали на тему о том, нужна ли Одессе городская электричка.

Ответить, почему так, продавцы внятно не могут, и их можно понять. В законе, который прочла дважды — на украинском и русском языке, нигде не нашла и намека на стоимость тонких пакетов. Только запрет и упоминание о штрафах. Судя по всему, в растерянности находятся и работники магазинов. Получается, бесплатно распространять пакеты нельзя, за это обещают штрафовать, а какая у них цена — никто объяснить не удосужился.

У меня складывается впечатление, что главное для наших законодателей — сгенерировать закон, и с этим они справляются на ура. В последнее время появилось столько новых законов, что и названия запомнить не успеваешь.

Что же касается оздоровления экологии, хочется напомнить, что предприятий для переработки мусора у нас в стране нет. И если они не появятся в ближайшее время, то пластиковые пакеты по-прежнему будут отравлять природу. Так что питать особую надежду на то, что мы в ближайшее время резко начнем спасать экологию, я бы не стала. Прежде нужно серьезно поработать и создать соответствующие предприятия. А это вам не законы придумывать.

Ранее мы рассказывали о «мелочных» потерях в Одессе и любви к историческим деталям.