В центре Одессы снова сломались многострадальные LED-качели (фото)

В центре Одессы, на Греческой площади в очередной раз сломалась одна из местных «достопримечательностей» – печально известные световые (LED) качели. Отметим, что это уже далеко не первая поломка объекта.

Как видно на фото, которые представил Телеграм-канал «Думская», одна из качелей переломилась пополам, и теперь кататься на них невозможно. При этом сломались ли качели сами, или им кто-то помог, остается неизвестным.

Напомним, светящиеся качели появились в Одессе в декабре 2018 года. Этот проект стал победителей «Общественного бюджета». Предполагалось, что это поможет создать «необычную социально-культурную городскую среду». Такие качели есть не только на Греческой площади, но и в Аркадии и парке Шевченко. В целом их установка обошлась городу примерно в 4,8 млн грн.

Тем не менее, одесситы часто критиковали LED-качели как за непомерно высокую цену, так и за низкое качество. Наиболее досталось именно качелям, установленным на Греческой площади. Так, спустя всего несколько недель после установки у этих качелей начали отламываться ручки, а световые панели регулярно переставали работать. Кроме того, ввиду доступности данного объекта его часто атакуют вандалы.

Также стоит напомнить, что директора фирмы-подрядчика, установившего качели сомнительного качества, и бывшего главу департамента городского хозяйства одесской мэрии Александра Козловского подозревают в присвоении бюджетных средств, а именно – в завладении 600 тыс. грн при покупке этих качелей.

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