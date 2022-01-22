Бустерная доза: в Одессе можно получить прививку от ковид на ж/д вокзале

Бустерную дозу вакцины от коронавируса украинцы могут получить не только в пунктах массовой вакцинации, но и 18-ти железнодорожных вокзалах страны, в том числе и на одесском. Об этом сообщает компания «Укрзалізниця».

В пресс-службе украинского перевозчика напоминают, что бустерную дозу могут получить все совершеннолетние украинцы, которые перед этим уже получили две дозы вакцины. После получения второй дозы должно пройти от 6 до 9 месяцев.

На вокзале Одессы прививку можно получить с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья.

Кроме Одессы прививки от ковид делают на вокзалах Киева, Днепра, Львова, Винницы, Запорожья, Николаева, Сум, Полтавы, Ровно, Хмельницкого, Кривого Рога, Коростеня, Каменского, Конотопа, Коломыи, Ковеля и Щепетовки.

Также сообщается, что для бустерной дозы предпочтение будет отдаваться м-РНК-вакцинам Comirnaty (Pfizer) и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек предыдущие два раза. Также на основе бустерной дозы будет сформирован новый сертификат, который будет действителен 270 дней.

По данным «Укрзалізницi», с начала функционирования пунктов вакцинации от COVID-19 на железнодорожных вокзалах ими уже воспользовались более 121 тыс. желающих.

Напомним, пункт вакцинации на одесском ж/д вокзале заработал в октябре 2021 года.

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Фото Марии Котовой

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