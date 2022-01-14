Ёлки-палки: от новогоднего базара до альфатера

Ох и люблю я елочные базары! Они же такая живая примета самого сказочного времени — наступления Нового года. Какой же Новый год без елки! Аромат хвои, мандаринов, елочных украшений…

Потом, как в известной сказке Андерсена «Ель»: наступают суровые будни, и елка отправляется на дрова.Говоря языком сегодняшнего дня, время елок сменяется временем палок. Вот только в палки зеленые красавицы у нас не успевают превратиться: их выбрасывают гораздо раньше.

Казалось бы, все продумано: несите вашу уже ставшую ненужной елку в соответствующий пункт по приему елок, еще и конфеты получите. Счас!

Восьмого января у одного из альфатеров в центре города наблюдаю картину: двое пожилых дворников возмущаются изо всех сил. А как им, бедным, не возмущаться, если альфатер наполнился особым мусором: двумя теми самыми елками. Огромными! Да такими красивыми, что хоть заново на продажу выставляй.

В общем-то привычная картина начала января: ну не хочет больше человек наслаждаться елкой, место занимает, опять же, праздники заканчиваются, опять же… Да мало ли по каким причинам. В пункт тащить? Так зачем тащить, если вот же альфатер у самых ворот?!

И так каждый год. Сначала «срубили нашу елочку под самый корешок», да не одну, а тысячи, потом продали. Что не продали — оставили прямо на месте.

А мы с вами что? Наслаждаемся красотой елочных базаров и, забыв обо всем на свете, быстренько покупаем живую красотку, потому как «без аромата хвои в доме — не Новый год!».

А живым елкам бы расти и расти себе в лесах-посадках, не превращаясь в палки, в мусор рядом с альфатерами.

Ранее в Блогах «Одесской жизни»: Пластик, деньги и экология: почем пакетик для народа?

«Я не знаю, как можно так покупать елочку, украшать ее, а потом со спокойным сердцем на мусорник нести… Просто не понимаю, как так можно относиться к деревьям. Пусть даже эти елки специально выращивают для праздников. Но я не вижу в этом смысла. Ну постоит елка две, максимум три недели — и ее выкинут. А чтобы еще такая же выросла, понадобятся годы», — пишет по этому поводу одесситка Наталья Власенко.

Поохаем, поговорим «за экологию», а потом — по кругу: елка осыпается, мы ее выбрасываем, и хоть трава не расти.

…Трава пока еще растет. И елочки растут. А 365 дней быстро пролетят, и будем мы готовиться к очередной встрече Нового года. И станем на елочных базарах наслаждаться очередным необыкновенным изобилием живых зеленых красавиц.

И, вероятно, не устоим, ну никак не устоим, когда увидим ту самую единственную елочку, которой так не хватает для полноты ощущения прихода Нового года в нашу собственную квартиру.

Елка потом станет палкой. Впрочем, скорее всего, она не успеет. Только начнет потихоньку осыпаться — и отправим мы ее на мусорник, давая себе слово больше никогда не покупать живую елку. Экологию беречь, опять же!

Ранее мы рассказывали о «мелочных» потерях в Одессе и любви к историческим деталям.

Цей матеріал також доступний українською