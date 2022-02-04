Какими будут Украина и мир в 2022 году: мы не поместимся в старых мехах

Мы по-прежнему барахтаемся в куче старого мусора, не находя сил выбраться из коррупции, бедности и разрушенной временем инфраструктуры. С другой — быстро меняется сознание граждан, особенно молодежи, которая видит себя частью большого мира. И, конечно же, растут вверх наши города, улицы заполнены потоками современных автомобилей, хорошо одетых, не закрепощенных догмами людей.

Большое видится на расстоянии. Особенно в истории. На пороге 1930 года люди не считали важным событием изобретение пенициллина, но открытие А. Флеминга повлияло на судьбу многих поколений. По горячим следам событий трудно оценить их значимость, которая становится очевидной спустя лишь десятилетия. Ровно 100 лет назад Египет провозгласил свою независимость, хотя британские солдаты находились на его территории еще долго. Никто не рассматривал национальное возрождение североафриканской страны как процесс распада империй и всего колониального мира. Но он начался, и шел по единственно возможному сценарию, подтвержденному двумя тысячами лет. От рабства — к свободе, от голода — к сытости, от невежества — к просвещению, от империй и монархий — к республикам и демократиям, от дешевизны человеческой жизни — к ее абсолютной ценности, от разобщенности – к союзам… Отклонения случались, но общий курс человечества никогда не менялся.

Происходящее сейчас очень похоже на трансформацию жизни после Первой мировой. То же разрушение устоев: стремительное развитие науки и технологий, устранение груза прошлого, социального неравенства, расовых, религиозных, гендерных предрассудков… Но добавились новые проблемы с природой, климатом, микромиром, ядерными и кибернетическими угрозами. Все явления и события национальной жизни не стоит рассматривать изолированно от этих главных потоков времени. Поэтому важно оценить то, что сделано нами по магистральным линиям движения вперед.

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С одной стороны, не так много. Мы по-прежнему барахтаемся в куче старого мусора, не находя сил выбраться из коррупции, бедности и разрушенной временем инфраструктуры. С другой — быстро меняется сознание граждан, особенно молодежи, которая видит себя частью большого мира. И, конечно же, растут вверх наши города, улицы заполнены потоками современных автомобилей, хорошо одетых, не закрепощенных догмами людей. Не много и бездомных, страдающих от недоедания, преследований со стороны властей. У каждого есть право высказываться на любые темы, входить во всевозможные союзы, уезжать за границу или устраивать свою жизнь здесь по своему усмотрению. Хотя в стране давно не проводились глубокие социологические замеры. Так что о состоянии общества мы можем судить лишь по личным наблюдениям. Украина остается страной incognito для самих же украинцев. Только выборы или социальные потрясения проявляют наш групповой портрет на фоне эпохи. Вот почему всякому публицистическому суждению недостает социологической основы.

Как сказали бы астрологи, под знаком Марса мы живем с 2014 года. Но 2021-й был пропитан предчувствием большой войны. Этим он запомнится не только украинцам, но и многим народам, осознавшим реальную угрозу послевоенному миру. Порвать с империей непросто для стран, веками находившихся под гнетом метрополий. Сто лет назад британская пресса глумилась над египтянами, стремившимися к самоопределению. В Лондоне не считали Египет полноценной страной. В 2021 году, когда Барбадос окончательно попрощался с колониальным прошлым, сняв британского монарха с поста главы правительства, принц Чарльз присутствовал на церемонии, чтобы «перевернуть позорную страницу истории 400-летнего угнетения», а ведущие СМИ Соединенного Королевства приветствовали новейшую республику на нашей планете. Мир изменился не только технологически и визуально. Изменились все условия существования людей. Ушедший год стал еще одним аргументом в пользу этого движения к новому миру, и запуск «Джеймса Уэбба», потрясающего достижения США, Евросоюза, Канады и Австралии, подтвердил цивилизационное лидерство стран демократии, стремящихся строить летающие обсерватории вместо летающих бомб.

Не знаю, какой будет Украина в 2022 году. Зато знаю: ее новый объем, состоящий из наших судеб, мыслей, желаний и трудов, уже не поместится в старых мехах, какую бы силу ни приложили для трамбовки.

Александр Прилипко

Самые ожидаемые события 2022 года

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