Университеты Одессы: как вернуть иностранных студентов?

Одесса на протяжении многих лет была городом, в который с удовольствием приезжали на обучение студенты-иностранцы. Это поддерживало имидж государства, чья система образования считается конкурентоспособной и интересной для граждан других стран. Кроме того, важной была и финансовая составляющая — обучение по контракту стоит недешево, и деньги, внесенные иностранцами за учебу и проживание, работали на украинскую экономику и пополняли городской бюджет.

Сегодня ситуация резко меняется: по данным совета ректоров вузов Одесского региона (без учета информации по трем вузам, которые ее не предоставили), в 2019 году в высшие учебные заведения Одессы поступил 1471 студент, в 2020-м — всего 926 студентов из других стран.

Кассем Абухалил, сту­дент-магистр Одесской национальной академии пищевых технологий (ОНАПТ), приехал из Ливана, окончив на родине колледж по специальности «Электротехника». В Одессе уже жили его родственники, один из которых ранее окончил ОНАПТ и посоветовал именно данный вуз. Кассем поступил на факультет нефти, газа и экологии, заканчивает его с отличием, и им по праву гордятся преподаватели.

— Я получил в Одессе очень хороший опыт, и вообще чувствую себя здесь как дома, — говорит Кассем. — Вуз отправил меня на практику в Киев, в фирму, специализирующуюся на автоматизации систем. С 2017 года я работал на предприятии, которое занималось вопросами солнечной энергии. Потом мы с другом создали свою фирму по солнечным батареям. Всему этому меня научили в ОНАПТ. Конечно, хотелось бы обучаться на русском языке или на английском, потому что так нам было бы гораздо легче, но преподаватели приходили на помощь, за что я им очень благодарен.

— Студенты-иностранцы воспринимают наш город как европейский, — говорит глава комиссии по зарубежным связям и науке совета ректоров вузов Одесского региона ректор ОНАПТ доктор технических наук Богдан Егоров. — Много студентов приезжали из Туркмении. Они поступали в наш вуз на факультет нефти, газа и экологии, так как нефтегазовая промышленность там активно развивается. Поступали в Южноукраинский национальный педагогический университет — профессия учителя вообще у мусульман считается очень почетной, ведь наставник — это посредник между Богом и человеком, потому эта профессия особенно привилегированная. Сейчас, в связи с пандемией, страна закрыта, и студенты из Туркмении не приехали.

Много студентов приезжало из Индии, арабских стран поступать на медицинские и фармацевтические специальности, так как у нас получить медицинское образование обходится гораздо дешевле по сравнению с европейскими вузами. Студентов из КНР традиционно много было в Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой.

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Карантинные ограничения, закрытие посольств, необходимость обучения только на украинском языке могут привести к тому, что студенты из африканских и азиатских регионов переориентируются на другие страны, и мы их потеряем. А ведь чаще всего за одним человеком на учебу приезжали их родственники или друзья. В результате количество иностранных студентов в Одессе постоянно росло.

— Богдан Викторович, какие меры, на Ваш взгляд, помогли бы даже в нынешних реалиях сохранить приток иностранных студентов в украинские вузы?

— На мой взгляд, надо вносить изменения в отечественное законодательство. Почему, если в Европе студент имеет право подрабатывать, у нас это запрещено? В Германии, например, студент имеет право заработать 450 евро в месяц во вне­урочное время, работая курьером, продавцом, консультантом. И это не говоря о подработке по основной своей специальности, что тоже приветствуется. Также очень сложной остается процедура перечисления денег за обучение. Например, из Туркмении переводы могут идти месяцами, поэтому надо искать варианты по упрощению банковских операций.

Иностранцам обязательно нужны центры адаптации. Приезжая к нам, они попадают в совершенно иное социальное пространство, с другими ментальными, религиозными традициями. Иностранным студентам необходимо время, чтобы освоить целую систему прав, обязанностей и социальных норм страны пребывания и как можно скорее включиться в сложные и многообразные социальные отношения в новом для себя окружении. Действие определённых психологических факторов, в том числе трудностей периода адаптации в иноязычной среде, становится причиной отставания отдельных студентов в овладении основами украинского языка и терминологией профилирующих предметов.

— Многие из иностранных студентов высказываются за обучение на русском языке, что позволит им работать по специальности на большом постсоветском пространстве, а не только в Украине. Стоит ли учесть это мнение?

— Конечно. Отказ от преподавания на русском языке значительно повлиял на сокращение притока студентов, которые изначально намеревались получать высшее образование в Украине. Более того, нужно разрешить получать образование иностранным студентам на английском, французском и других иностранных языках. Их сфера трудо­устройства — весь мир. Здесь нужна более гибкая политика, нужен шаг навстречу людям, популяризирующим наше высшее образование как европейское, образование высокого уровня, гарантирующее высокий уровень конкурентоспособности на рынке труда.

Для поступления на заочные отделения вузов целесообразно ввести вариант вступительного экзамена в формате онлайн. Чтобы человек приезжал в Одессу уже зная, что он поступил. Это исключило бы длительные переезды только для того, чтобы сдать вступительные экзамены. Поскольку сегодня все более распространенными становятся формы онлайн-обучения, почему бы не рассмотреть такие подходы и к самому поступлению? Это было бы вполне логично и оправданно.

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