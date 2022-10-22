Жизнь в оккупации: история семьи, спасшейся в подорванном доме (видео)

Семья медийщиков из оккупированного города Пологи Запорожской области войну застала дома. Семья была оптимистично настроена относительно прогнозов о начале полномасштабной войны, супруги не сомневались, что «дружественные» российские соседи не зайдут так далеко. Но…

Мы ошиблись! И уже 2 марта оказались в тотальной оккупации. Наш город мгновенно стал неузнаваемым. Десятки, а скорее сотни злых и голодных орков на БТРах, постоянные обстрелы, разрушения домов и инфраструктуры города, смерть знакомых и друзей. Холод, голод и страх охватили Пологовщину.

– Через две недели, 15 марта, утром, когда вся семья спала, наш дом испытал разрушения от прилетевшей ракеты и все, что было в доме, превратилось в пепел. Я, мой муж и двое наших детей чудом уцелели, – вспоминает начало войны Людмила Сова.

В новостном портале «Мой район» (ранее «Районка») супруги работали 15 лет, но рашистские «освободители» прекратили эту деятельность своим нашествием, как и жизнь в родном городе и построенном новом доме семьи.

– Война заставила меня спасать детей от беды. После того, как мы потеряли все, что имели, поехали туда, где не летают ракеты. Сейчас находимся в приграничном городе Мальмо в Швеции. Здесь я уже восемь месяцев подряд вместе со своими маленькими детьми.

Что я помню о 24 февраля?

Мое утро того дня началось необычно рано. Дети сладко спали, а мужчина разбудил и сообщил «Война началась». С тех пор жизнь разделилась на «до» и «после». Я не могу приготовить что-либо подробно о том дне. Неверилось. Было все как в тумане. Хаось, паника… Дети не пошли в школу и садик, мы ежеминутно читали новости, хаотично собирали вещи, документы.

Местная власть была недоступна и нема.

Наше медиа работало, пока враг не ворвался в город. Российская армия уничтожала электрические опорные системы и у нас постоянно были перебои со связью, не было интернета и электроснабжения от нескольких дней до недель. Но удавалось находить пути питания. Подключались на минуты к генераторам соседей и знакомых. Мы делали публикации, информировали о более важном, писали о тех горожанах, которые успели уехать из оккупации, где они и чем занимаются, как им помогают…

Быстро стало ясно, что мы должны открыть общий доступ к нашим группам в социальных сетях, чтобы все жители могли сообщать о важном. Так было проще обмениваться актуальной информацией. Буквально через минуты люди подхватили эту возможность, и новостные группы превратились в площадку общей поддержки и взаимопомощи. Мы пытались работать в оккупации, но было очень опасно. К нам могли прийти в любую минуту. Мы с семьей по несколько дней жили у друзей, знакомых, родственников.

Город бомбили и разрушали каждый день и ночь. В то утро, когда бомба прилетела в наш дом, мы ночевали дома.

Это было мартовское солнечное и очень морозное утро. В четыре часа ничего не намекало, что через час моя семья останется без… Без всего!

Критическая точка войны и подаренная вторая жизнь

Прилет бомбы был в 5 утра.

Едва успела накрыть спящих детей одеялом, чтобы защитить от обломков стекла. Вспоминаю, как в фильме с замедленной съемкой. Сначала было словно землетрясение, грохот стен, потом «фейерверки» из стекла. Попадали люстры. Вмиг стало очень холодно в хате. Затем комнаты затянуло пылью. А потом дымом. Уж когда мы были на улице – огнем. Мы смотрели, как быстро сгорают наши уютные комнаты и все, что у них было. Но вместе с тем я помню то ощущение счастья, что мы все уцелели.

Глядя на фото дома, которые сделали наши знакомые уже после того, как мы уехали, трудно представить, как мы остались живы.

Итак, пришлось снова рисковать, чтобы выбраться в тот же день на украинскую территорию. Это было еще «путешествие» под радугой градов и через заминированные участки трассы. Расстояние в сто километров мы преодолели более чем за восемь часов. Это было вынужденное и самое тяжелое путешествие в моей жизни.

Вскоре мы узнали, что в русне были списки с лицами, которые ищут в городе и перечень объектов недвижимости для первоочередной ликвидации. Говорят, что и мы были в том перечне, потому медийщики. Не удивлюсь, если это действительно правда, учитывая информацию о тех, кто остался в оккупации и начал сотрудничество с русской ордой.

Кто и как помогал и поддерживал?

Нас сразу поддержали друзья-коллеги из других регионов из Львова. из Западной части страны. Они и приютили у себя. Потом, когда начались прилеты ракет во Львов, мы вместе уехали за границу. Сейчас поддержку оказывают наши эмигранты, встречаемые в Швеции. За эти месяцы здесь появилось много друзей, которые поддерживают, чем могут. С первых дней трагедии поддержку оказывает Ассоциация независимых региональных издателей Украины. Глава Оксана Бровко, как мама, своевременно чувствует что и когда нужно. Большая ей благодарность за все!

Вижу ли я будущее для нашего медиа?

Полное отчаяние, конечно. Регион долгое время в оккупации. Там россияне выпускают уже собственные медиа. Они поражают шок-контентом. Выпускают новости, где героями публикаций становятся предатели Украины, земляки. Наши читатели часто не имеют связи, не имеют свободного доступа в качественный интернет. Итак, ждем победы, дождемся и даст Бог все восстановим как раньше.

Чем живу в ожидании победы?

Пока мы так ограничены, чтобы не сойти с ума, я решила учиться. Получила стипендию для изучения UI/UX дизайна в сфере ИТ. Сейчас работаю над дипломной работой, создаю сайт для своей репетиторки по английскому языку и вскоре смогу сделать ре-дизайн нашего новостного портала. Но также мечтаю остаться в своей профессии в дальнейшем.

Ни дня не проходит чтобы я не вспоминала свое прекрасное прошлое.

Каждый день дети говорят, что мечтают вернуться домой.

Старший сын (8 лет) научился в игре в Манкрафте строить, теперь ежедневно проектирует и создает новые имения. Интересуются какие строительные материалы самые надежные и устойчивые к огню и бомбам. Надеюсь, что станет архитектором. Обещает построить новый еще лучший дом.

А младший сын (4 года) хочет, чтобы точно такой, как был воспроизвести. И чтоб камин наш был, и чтоб большой батут, и чтоб бассейн.

Неизвестным и непредсказуемым остается наше будущее.

А пока верю в Победу.

Знаю, она будет.

Нас не убить и не сломать!

Мы украинцы! Несломленные!

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Осуществлена при поддержке Ассоциации «Независимые региональные издатели Украины» в рамках реализации грантового проекта The Women in News из WAN-IFRA. Мнения авторов не обязательно совпадают с официальной позицией партнеров.