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Где в Одессе не будет света 25 мая и действуют ли графики

Где в Одессе не будет света 25 мая и действуют ли графики

Сегодня, в субботу, 25 мая 2024 года, часть Одессы останется без света из-за проведения плановых работ на электросетях. В то же время НЭК «Укрэнерго» предоставил лимиты потребления электроэнергии для Одесской области.

Где в Одессе не будет света до вечера 25 мая

По информации мэрии, плановые отключения света коснутся следующих адресов:

Центральный РЭС:

  • Ближние Мельницы (Кондренко) 97, 97а, 99;
  • Малишевского (Гастелло), 9-55;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 20-33;
  • Клименко, 25, 33;
  • Кордонная, 25-74;
  • Николая Лысенко 1-27;
  • Косяченко Алексея, 2-54;
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49;
  • Пастера, 17,19;
  • Конная, 2/4, 6, 8/10, 12, 14;
  • Торговая, 20;
  • Университетская (Елисаветинская), 1, 3;
  • Платонова, 1-126;
  • Радостная, 114, 116;
  • Святослава Рихтера, 33-109;
  • Сельская, 29-44;
  • Татьяны Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;
  • Туристическая, 7-15;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Бужковый, 2/корп.2;
  • пер. Ковровый, 5, 7, 9;
  • пер. Кострова, 7, 30, 34, 37;
  • проезд Бужков, 1-6.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • Академика Воробьева, 14-18;
  • Выставочная, 13-32;
  • Зоринская, 34, 34;
  • Лизы Чайкиной, 1-19;
  • Нечуя-Левицкого, 4-16;
  • Одесская, 48, 48а;
  • Парковая, 28, 28а.

Работы до 18:00.

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Будут ли действовать в Одессе графики отключений света 25 мая

По информации ДТЭК «Одесские электросети», лимитов энергопотребления, которые получила компания на субботу, 25 мая 2024 года, хватит для обеспечения около 89% потребностей области в часы, когда действуют графики отключений света.

Но поскольку на выходных электропотребление традиционно уменьшается, графики стабилизационных отключений запланированы только в период с 20:00 до 22:00.

Графики отключений можно найти в чат-боте ДТЭК Viber и Telegram, а также на сайте компании в разделе «Отсутствует электроэнергия».

При этом одесситов призывают не забывать, что после восстановления электроснабжения нельзя включать все приборы одновременно. Это поможет избежать новых отключений из-за аварий.

Напомним, с 1 июня 2024 года вводятся новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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