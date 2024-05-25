Где в Одессе не будет света 25 мая и действуют ли графики

Сегодня, в субботу, 25 мая 2024 года, часть Одессы останется без света из-за проведения плановых работ на электросетях. В то же время НЭК «Укрэнерго» предоставил лимиты потребления электроэнергии для Одесской области.
Где в Одессе не будет света до вечера 25 мая
По информации мэрии, плановые отключения света коснутся следующих адресов:
Центральный РЭС:
- Ближние Мельницы (Кондренко) 97, 97а, 99;
- Малишевского (Гастелло), 9-55;
- Цветочная, 1-21;
- Апрельская, 20-33;
- Клименко, 25, 33;
- Кордонная, 25-74;
- Николая Лысенко 1-27;
- Косяченко Алексея, 2-54;
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49;
- Пастера, 17,19;
- Конная, 2/4, 6, 8/10, 12, 14;
- Торговая, 20;
- Университетская (Елисаветинская), 1, 3;
- Платонова, 1-126;
- Радостная, 114, 116;
- Святослава Рихтера, 33-109;
- Сельская, 29-44;
- Татьяны Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;
- Туристическая, 7-15;
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
- пер. Бужковый, 2/корп.2;
- пер. Ковровый, 5, 7, 9;
- пер. Кострова, 7, 30, 34, 37;
- проезд Бужков, 1-6.
Работы до 19:00.
Северный РЭС:
- Академика Воробьева, 14-18;
- Выставочная, 13-32;
- Зоринская, 34, 34;
- Лизы Чайкиной, 1-19;
- Нечуя-Левицкого, 4-16;
- Одесская, 48, 48а;
- Парковая, 28, 28а.
Работы до 18:00.
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Будут ли действовать в Одессе графики отключений света 25 мая
По информации ДТЭК «Одесские электросети», лимитов энергопотребления, которые получила компания на субботу, 25 мая 2024 года, хватит для обеспечения около 89% потребностей области в часы, когда действуют графики отключений света.
Но поскольку на выходных электропотребление традиционно уменьшается, графики стабилизационных отключений запланированы только в период с 20:00 до 22:00.
Графики отключений можно найти в чат-боте ДТЭК Viber и Telegram, а также на сайте компании в разделе «Отсутствует электроэнергия».
При этом одесситов призывают не забывать, что после восстановления электроснабжения нельзя включать все приборы одновременно. Это поможет избежать новых отключений из-за аварий.
Напомним, с 1 июня 2024 года вводятся новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.