Где в Одессе не будет света 25 мая и действуют ли графики

Где в Одессе не будет света до вечера 25 мая

По информации мэрии, плановые отключения света коснутся следующих адресов:

Центральный РЭС:

Ближние Мельницы (Кондренко) 97, 97а, 99;

Малишевского (Гастелло), 9-55;

Цветочная, 1-21;

Апрельская, 20-33;

Клименко, 25, 33;

Кордонная, 25-74;

Николая Лысенко 1-27;

Косяченко Алексея, 2-54;

Йозефа Прибика (Минская), 30-49;

Пастера, 17,19;

Конная, 2/4, 6, 8/10, 12, 14;

Торговая, 20;

Университетская (Елисаветинская), 1, 3;

Платонова, 1-126;

Радостная, 114, 116;

Святослава Рихтера, 33-109;

Сельская, 29-44;

Татьяны Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;

Туристическая, 7-15;

пер. 1-й Сиреневый, 1-6;

пер. 2-й Сиреневый, 1-19;

пер. Бужковый, 2/корп.2;

пер. Ковровый, 5, 7, 9;

пер. Кострова, 7, 30, 34, 37;

проезд Бужков, 1-6.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

Академика Воробьева, 14-18;

Выставочная, 13-32;

Зоринская, 34, 34;

Лизы Чайкиной, 1-19;

Нечуя-Левицкого, 4-16;

Одесская, 48, 48а;

Парковая, 28, 28а.

Работы до 18:00.

Будут ли действовать в Одессе графики отключений света 25 мая

По информации ДТЭК «Одесские электросети», лимитов энергопотребления, которые получила компания на субботу, 25 мая 2024 года, хватит для обеспечения около 89% потребностей области в часы, когда действуют графики отключений света.

Но поскольку на выходных электропотребление традиционно уменьшается, графики стабилизационных отключений запланированы только в период с 20:00 до 22:00.

Графики отключений можно найти в чат-боте ДТЭК Viber и Telegram, а также на сайте компании в разделе «Отсутствует электроэнергия».

При этом одесситов призывают не забывать, что после восстановления электроснабжения нельзя включать все приборы одновременно. Это поможет избежать новых отключений из-за аварий.

Напомним, с 1 июня 2024 года вводятся новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.