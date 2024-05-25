Втома, випадіння волосся, проблеми з серцем: у всьому може бути винна щитовидка

На що впливає щитовидка?

Щитоподібна залоза – це невеликий орган у формі метелика, розташований біля основи шиї. Попри скромний розмір, щитоподібну залозу часто називають диригентом, який відповідає за злагоджену роботу всього організму, оскільки вона регулює обмін речовин і безліч життєво важливих процесів.

Якщо щитоподібна залоза виявляється нездатною забезпечити надходження в кров необхідної кількості йодовмісних гормонів, це спричиняє відчутні, а часом і небезпечні для життя наслідки. Від постійної втоми, стрибків настрою і надмірної сухості шкіри до проблем із серцем, зором, кровообігом, нервовою системою і пам’яттю.

Збої в роботі щитоподібної залози також здатні підвищити ризик розвитку інсульту та інфаркту.

Гіпертиріоз: які симптоми при захворюванні щитоподібної залози

Особливість патологій щитоподібної залози – досить “розмиті” й неспецифічні симптоми, які може виявити в себе мало не кожна людина.

Найпоширеніші захворювання щитовидки – це вузлові утворення в ній, гіпертиреоз (підвищена функція залози) і гіпотиреоз (знижена функція). За наявності вузликів можливі неприємні відчуття під час ковтання, поворотів або нахилів голови, зміна голосу.

Для гіпертиріозу характерні:

нервозність, дратівливість, пітливість, тремтіння в руках, тахікардія, випадіння волосся, схуднення,

попри гарний апетит, відчуття постійного тепла в тілі та підвищеної вологості шкіри.

За зниженої функції щитоподібної залози людина, навпаки, мерзне, набирає вагу, відчуває сонливість, загальмованість, забудькуватість, її серцебиття сповільнюється, волосся та шкіра стають сухими.

Як самостійно перевірити щитовидку

Профілактично перевіряти щитовидку варто мінімум раз на рік. Досвідчений лікар може виявити тривожні зміни навіть візуально та навпомацки. Здорова щитоподібна залоза м’яка і майже не промацується. Якщо ж вона щільна, горбиста, болюча, – фахівець направить вас на УЗД, аналіз крові на гормони, пункцію.

Але не ставте собі діагноз самостійно лише на основі перелічених вище ознак – вони можуть з’являтися й за інших станів, за емоційного чи фізичного перенапруження.

Як підтримувати роботу щитоподібної залози

Для того щоб ваша щитоподібна залоза працювала без збоїв і постачала організм гормонами в потрібній кількості, дотримуйтеся нескладних правил.

Вживайте більше йоду і селену

Ці хімічні елементи необхідні для нормального функціонування щитоподібної залози. Йоду багато в морепродуктах, морській рибі, морській капусті, журавлині, волоських горіхах, яйцях. Але найдоступніший спосіб заповнити його дефіцит – вживати йодовану сіль (за гіпертиріозу продукти, багаті йодом, протипоказані). Селен міститься в грибах, яловичій печінці, часнику, цибулі, кунжуті, насінні соняшнику.

Не нервуйте і не перевтомлюйтеся

Стрес негативно впливає на всі системи організму, включно з ендокринною. Додаткові фактори ризику – нестача сну і перевтома. Тому вчіться розслаблятися і заспокоюватися, забезпечте організму повноцінний сон і регулярні прогулянки на свіжому повітрі (хоча в умовах війни це зробити досить проблематично).

Будьте фізично активні

Ви не зобов’язані бути суперспортсменом, але щонайменше пів години щоденного фізичного навантаження життєво необхідні для поліпшення метаболізму і кровообігу. Це можуть бути зарядка, швидка ходьба, біг, стрибки, катання на велосипеді, танці.

Харчуйтеся правильно

Спеціальної дієти для профілактики хвороб щитоподібної залози немає, але намагайтеся їсти більше цільнозернових каш, овочів і фруктів, обирайте нежирні сорти м’яса і риби. Також максимально замініть тваринні жири на рослинні.

Не їжте багато капусти та сої

Якщо в роботі вашої щитоподібної залози є збої, не варто налягати на капусту (будь-яку – білокачанну, брюссельську, цвітну, кольрабі, броколі), особливо в сирому вигляді – вона утруднює засвоєння йоду клітинами залози. Також негативний вплив на роботу щитоподібної залози можуть чинити соя, свіжі шпинат, арахіс, мигдаль, редис, редька, персик, груші.

Не зловживайте кавою

Від однієї чашки кави зранку шкоди не буде. Але якщо ви п’єте її весь день, то організм отримує ударну дозу кофеїну, що підвищує рівень кортизолу. Надлишок гормону стресу негативно позначається на роботі щитоподібної залози та уповільнює обмін речовин.

Обмежте контакт зі шкідливими речовинами

Щоб не отруювати організм ззовні, не їжте і не пийте з пластикового посуду та упаковки, не контактуйте з пестицидами і гербіцидами, не захоплюйтеся побутовою хімією, використовуйте косметику з максимально натуральним складом.

Ірина Лебединець