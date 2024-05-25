Война, день 822: путин заинтересован в прекращении огня?

Коротко о ситуации на фронте на утро 25 мая 2024

Оборонительная операция Сил обороны продолжается, наши войска дают отпор наступательным действиям российских оккупантов. Горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях, информирует в своей традиционной сводке Генштаб ВСУ.

По состоянию на утро 25 мая, на разных направлениях фронта произошло 90 боевых столкновений. Рашисты пытаются использовать преимущество в живой силе и технике и поддержку с воздуха. Украинские воины дают отпор врагу, а в отдельных направлениях – сами ведут результативные штурмовые действия для улучшения устойчивости обороны и восстановления позиций.

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных (с применением трех ракет) и 33 авиационных удара (в том числе 47 КАБ), применил 224 дрона-камикадзе. Совершил более 2200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

Ночной удар по Харькову: последствия

Кроме того, этой ночью россияне ударили четырьмя ракетами С-300 по Харькову. В результате прилетов по Слободскому району города частично разрушен лицей. Также зафиксированы попадания в промышленной зоне и на открытой местности.

К счастью, обошлось без жертв.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушено основное здание лицея, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал также супермаркет поблизости.

В Оккупированном Крыму тоже громко

А сегодня утром взрывы раздались и в Евпатории в оккупированном Крыму.

Как пишут местные паблики, громко было в районе военного аэродрома «Саки», где базируется 43-й истребительный авиационный полк рашистов, поддерживающий войска оккупантов на юге Украины. На вооружении у него – бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Дым в небе заметили в районе Новофедоровки.

Военная помощь Украине из предыдущих пакетов США уже дошла до фронта

В то же время, по словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, Украина уже получила военную помощь из предыдущих пакетов США. Это уже пятый пакет помощи, санкционированный президентом с момента подписания дополнительного закона о национальной безопасности.

«Помощь из предыдущих пакетов уже дошла до линии фронта, и мы доставим эту новую помощь как можно быстрее, чтобы украинские военные могли использовать ее для защиты своей территории и защиты украинского народа», – сказал Блинкен.

путин заинтересован в прекращении огня, – западные СМИ

А вот западные средства массовой информацию пишут, что российский диктатор путин якобы заинтересован в прекращении огня и проведении мирных переговоров в Украине.

В то же время, как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), россия в настоящее время готовится к возможной войне с НАТО, и Кремль, скорее всего, будет рассматривать все, кроме капитуляции Украины, как экзистенциальную угрозу способности россии вести такую войну.

При этом, по данным ISW, Кремль продолжит симулировать интерес к переговорам в критические моменты войны, чтобы убедить Запад пойти на уступки в вопросе территориальной целостности и суверенитета Украины и повлиять на принятие решений о поддержке нашей страны.

Также аналитики сообщают, что военно-политическое руководство рф не заинтересовано в содержательных переговорах и намерено использовать «заморозку» войны, чтобы подготовиться к новому наступлению.

Общее число потерь оккупантов перевалило за полмиллиона

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки рашистов стало меньше еще на 1140 единиц, а общее число потерь оккупантов превысило полтора миллиона.

Суточные потери российской техники таковы:

15 танков;

11 бронемашин;

27 артиллерийских систем;

2 РСЗО, 1 ПВО и 4 БПЛА;

39 транспортных средств;

3 единицы спецтехники.

Фото с Телеграм-канала Pravda Gerashchenko