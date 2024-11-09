Художник Ростислав Палецкий из Троицкого «перенес» народную живопись со стен на бумагу

В Одесской области его ярким представителем был основоположник южного стиля декоративно-прикладной росписи, создатель нового направления национальной живописи, заслуженный мастер народного творчества Украины Ростислав Палецкий.

Его росписи, выполненные гуашью на больших листах белой или цветной бумаги, поражают фольклорным мировоззрением и безудержным полетом фантазии.

Творя удивительные орнаменты в селе Троицкое нынешней Любашевской общины, художник создал сотни картин, взрастил плеяду учеников и последователей, которые до сих пор продолжают дело мастера.

Художник из казацкого рода

Родился Ростислав Палецкий в селе Кохановка Ананьевской общины в 1932 году. Сама деревня основана в 1665 году, а род Палецких, который, вероятно, происходит от сотника Нехворощинской сотни Полтавского полка Ивана Палецкого, появился в этом живописном месте в конце 18 века.

Казак Палецкий десятки лет воевал с поляками, шведами и татарами. Три года находился в Терковском походе, когда Россия воевала с Персией. Несколько лет возглавлял сотню, а затем находился с отрядом на Хортице. В 1764 сотня как административная единица была ликвидирована, а территория включена в Новороссийскую губернию. Видимо, имения Палецких отошли к российским владельцам, и потомки славного атамана были вынуждены перебраться из Полтавщины в причерноморскую степь, где и поселились. На местном кладбище Кохановки еще виднеются казацкие кресты со стертыми надписями.

Юрий перестал рисовать после смерти брата

Ростислав Палецкий рисовать начал с детства и пристрастил к рисованию своего брата Юрия. Их работы завораживали зрителей на многих выставках. Ростислав в своем творчестве неоднократно возвращался к казачьим сюжетам. В декорированных орнаментами картинах просматриваются образы Энея, кобзаря Остапа Вересая, сотника Конотопа, Петра Сагайдачного, Ивана Сирко, Максима Железняка, Ивана Богуна.

Ростислав Палецкий: «Отец Михаил любил, когда дети (нас было шестеро – пять ребят и одна девочка) что-то придумывали. Сам он умел делать много: и сапог сошьет, и ложку сделает, и сундук разрисует. А мать Акулина всегда к праздникам печку и дымоход в цветы барвинка наряжала. И хотя в те послевоенные времена в домах ничего особенного не было, а сделанное руками родителей как бы сказкой наполняло сердце мое».

В общем, художник вывел народную живопись в сферу настоящего изобразительного искусства – модерного вида станковой живописи с ярко выраженным национальным лицом.

Брат знаменитого художника до сих пор проживает в Новоивановке, недалеко от родной Кохановки. Сегодня в худом мужчине с натруженными мозолистыми руками, давно не держащими кисти, трудно узнать живописца, произведения которого хранятся в Одесском художественном музее и частных коллекциях. Из колхозных пастухов он выбился в народные мастера, получал на выставках грамоты, но смерть брата в 1978 году, убитого кагэбистами за национализм, перечеркнула все творческие планы. Чтобы не повторить его судьбу, Юрий Палецкий оставил рисование.

С 2007-го увековечением памяти самобытного художника из Троицкого Ростислава Палецкого занимается Одесский областной центр украинской культуры, основав региональную премию имени Палецкого. Ее первыми лауреатами стали художница из Одессы Зоя Пасечная и народная мастерица из Троицкого Лариса Бабинец. А с 2022 года ежегодно присуждает местную премию имени выдающегося земляка художникам и пропагандистам народного искусства Любашевский поселковый совет.

В Одессе улицу Генерала Ратова переименовали в честь Ростислава Палецкого.

На верхнем фото: работа Ростислава Палецкого «Фашисты в аду»