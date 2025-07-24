Ключевые моменты:

В реабилитационных залах одесских больниц воины учатся ходить с протезами и снова управлять руками. У каждого из них своя история боли — и мужества.

Врачи и тренажеры помогают не только телу, но и душе. Это не больница — это место возвращения к жизни и к фронту.

Как происходит реабилитация раненых в Одессе

Молодой боец заходит в реабилитационный кабинет с хромотой, но уверенно. Поднимает штанину, показывает протез. Врач внимательно осматривает культю. После стандартной процедуры боец сжимает кулак:

Я еще с этой ногой повоюю. Побратимы ждут. Я им обещал, что вернусь.

Это не отдельная история. Это — обыденность. В зале рядом мужчина учится заново ходить с двумя протезами, держась за поручни. Другой — приседает на одной ноге, рядом стоят костыли. Третий сидит за столом, руки закреплены в ремнях тренажера. Их медленно поднимает система — биостимулятор, подаренный благодаря студенческому сбору.

Здесь нет камер, прессы, оваций. Только усилия и тишина. А еще — улыбки, потому что каждое движение — это шаг к возвращению в строй. Потому что каждый из них не просто хочет ходить — он хочет снова защищать страну.

И им это удается.

Более подробно кто и как из одесситов помогает раненым, на что идут деньги, можно узнать из нашей статьи: Вернемся в строй вместе: как Одесса спасает раненых фронтовиков.

Приобщиться к помощи можете и вы:

Реквизиты для помощи:

Благотворительный фонд «Память. Достоинство. Свобода»

ЕГРПОУ 37550695

65005, Одесса, ул. Михайловская, 8/8, оф. 1Н

р/с UA873808050000000026008469287 (гривна)

UA243003350000000026009534025 — EUR

UA163003350000000026000534024 — USD

Назначение: «Помощь раненым фронтовикам».

После перевода желательно написать ФИО или имя и сумму на e-mail фонда — чтобы ваше имя осталось в истории: [email protected]

Читайте также: