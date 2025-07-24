Ключевые моменты:

Одним из целей российской атаки 24 июля стал рынок Привоз — символ Одессы;

В результате удара вспыхнул пожар, охвативший торговые павильоны и двухэтажное здание;

ГСЧС опубликовала фото и видео с места происшествия.

В ГСЧС опубликовали снимки горящего рынка и борьбы с огнем.

“Сегодня же мы ликвидируем последствия российского террора и пытаемся спасти от огня такое значимое для одесситов и каждого туриста место”, — отметили спасатели.

24 июля в результате ночной массированной атаки ударными беспилотниками в Одессе серьезно пострадал девятиэтажный жилой дом. Разрушены квартиры с пятого по восьмой этаж, есть угроза обрушения конструкций здания. В историческом центре города повреждены памятники архитектуры.

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