Ключевые моменты
- Часть Одессы в четверг, 24 июля, осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы энергетиков.
- Список адресов, по которым нет света сегодня и продолжительность отключений.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Вадатурского Алексея, 49,51,53, 55, 53/1, 55/1,
- Филатова Академика 62/2.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Ангарская, 1-37,
- М. Аркаса,
- М. Бойчука, 1-10, 9Б,
- Братская, 1-9, 2-12,
- Бреуса, 1,1а,1б,2,2а,3,3а,
- О. Вадатурского, 79-131,
- Героев Змеиного, 104-153,
- Гранатная, 1-11, 2-16,
- Дунайская, 2-36,
- Измаильская, 1-25,
- Кропивницкого, 1-18/22,
- Курганная, 1-120,
- Магистральная, 84-122,
- Мечникова, 2/1,
- Миндальная, 4,
- Леонтовича, 3-29,
- Г. Михайленко, 18-51,
- Озерная, 1-13,
- Патриотическая, 107-160,
- П. Лещенко, 2-68, 95-107,
- И. Прибика, 7-28,
- Столярского, 4-Г,
- И. Фунтового, 42-54,
- Хвойная, 15,
- Цегельнозаводская, 3-17,
- дорога Люстдорфская, 8-22,
- переулок Кинбурнский, 3-9,
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Люстдорфский, 8,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Хвойный, 2-27.
Северный РЭС
Работы до 18:00-20:00:
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
- Большая Садовая,
- Глаубермана, 2, 3, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,
- Донецкая,
- Каменщиков,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская,2-24,
- Конноармейская, 1,1а,
- О. Кошица,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Наклонная,17/1,
- Наклонная,
- Республиканская,
- Светлая, 1,
- Хаджибейская дорога,
- Чайкова,1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная,1-73,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
- 1-й, 3-й переулок Керченский,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.