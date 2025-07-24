Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в четверг, 24 июля, осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Список адресов, по которым нет света сегодня и продолжительность отключений.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Вадатурского Алексея, 49,51,53, 55, 53/1, 55/1,
  • Филатова Академика 62/2.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Ангарская, 1-37,
  • М. Аркаса,
  • М. Бойчука, 1-10, 9Б,
  • Братская, 1-9, 2-12,
  • Бреуса, 1,1а,1б,2,2а,3,3а,
  • О. Вадатурского, 79-131,
  • Героев Змеиного, 104-153,
  • Гранатная, 1-11, 2-16,
  • Дунайская, 2-36,
  • Измаильская, 1-25,
  • Кропивницкого, 1-18/22,
  • Курганная, 1-120,
  • Магистральная, 84-122,
  • Мечникова, 2/1,
  • Миндальная, 4,
  • Леонтовича, 3-29,
  • Г. Михайленко, 18-51,
  • Озерная, 1-13,
  • Патриотическая, 107-160,
  • П. Лещенко, 2-68, 95-107,
  • И. Прибика, 7-28,
  • Столярского, 4-Г,
  • И. Фунтового, 42-54,
  • Хвойная, 15,
  • Цегельнозаводская, 3-17,
  • дорога Люстдорфская, 8-22,
  • переулок Кинбурнский, 3-9,
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Люстдорфский, 8,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Хвойный, 2-27.

Северный РЭС

Работы до 18:00-20:00:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
  • Большая Садовая,
  • Глаубермана, 2, 3, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,
  • Донецкая,
  • Каменщиков,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская,2-24,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • О. Кошица,
  • Малая Садовая,
  • Мариупольская,
  • Наклонная,17/1,
  • Наклонная,
  • Республиканская,
  • Светлая, 1,
  • Хаджибейская дорога,
  • Чайкова,1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Штилевая,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная,1-73,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
  • 1-й, 3-й переулок Керченский,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

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