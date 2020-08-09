Воронцовский дворец и Старая биржа останутся без ремонта: как старая Одесса пала жертвой коронавируса

Департамент финансов Одесского горсовета мощно отреагировал на снижение поступлений в бюджет за время карантина. Нет, чиновники не принялись оптимизировать расходы «Теплоснабжения города Одессы», «Горэлектротранса» и других коммунальных предприятий. Не стали продавать коммунальную собственность через аукционы и не отказались от планов потратить 50 миллионов гривен на развитие зоопарка. Вместо этого власти предложили сократить на 274 миллиона расходы по Программе развития исторического центра. Такое решение приняли депутаты на сессии горсовета. Эта инициатива мэрии отложит на неопределенную перспективу перезревший вопрос о судьбе домов старой Одессы.

Планы-ураганы

В январе 2019 года Одесский горсовет утвердил масштабную Программу сохранения и развития исторического центра Одессы до 2021 года. По ней на благоустройство, капремонт, реставрацию и другие нужды планировалось выделить в этом году 458 миллионов гривен. Но 22 июля депутаты сократили финансирование до 184 миллионов.

Программа состоит из множества направлений. Больше всего «досталось» реставрации и капремонту зданий, расположенных на основных исторических улицах города — Маразлиевской, Пушкинской, Ришельевской, Екатерининской и Преображенской. Всего предлагалось отремонтировать 102 объекта за 270 миллионов гривен. Оставили 48 миллионов.

На чем сэкономят?

В частности, муниципалитет полностью отказался от планов по реставрации Воронцовского дворца и Старой биржи, а также памятников архитектуры на Маразлиевской и Екатерининской, в четыре раза сократил финансирование работ на Ришельевской и в десять раз — на Пушкинской.

Кроме того, в мэрии передумали выделять 50 миллионов гривен на проекты по ремонту подпорных стен на участках от Таможенной площади до спуска Маринеско. А там, напомним, склоны постепенно выдавливаются под натиском старой и новой застройки. Это особенно хорошо видно на северном отрезке Приморского бульвара. Но когда на дворе коронавирус, стратегические задачи инженерной безопасности «не на часі».

На чем экономить не будут?

К счастью, другое направление — дома на периферийных улицах — практически не урезано. Речь идет о сотне объектов на Базарной, Нежинской, Успенской и других улицах. Финансирование этой статьи в 2020 году уменьшено с 68 до 60 миллионов. И, наконец, самым необходимым мероприятием руководство города сочло благоустройство бульвара Жванецкого. Проект профинансируют уже не на 50, а на 53,5 миллиона гривен.

Как экономили на старой Одессе прежде?

Не меньший вопрос и в эффективности программы и реальном освоении средств. В 2019 году по той же программе планировалось выделить 407 миллионов. При этом Управление капитального строительства потратило лишь 56% средств.

С 2016 по 2018 годы в Одессе действовала Программа номинирования исторического наследия Одессы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была выполнена менее чем на 60%. «Гвоздем» программы стали работы на Потемкинской лестнице, на фасадах Воронцовского дворца и здания мэрии. А экономили чиновники, опять-таки, на капремонте домов и реставрации фасадов.

Еще более скромными были результаты Программы включения центральной исторической части застройки Одессы в Список ЮНЕСКО, которая действовала в 2013-2015 годах и обошлась городу «аж» в 38 миллионов гривен. Самый масштабный проект, реализованный в ее рамках, — это ремонтные работы на Аллее Славы — 12 миллионов гривен. На капремонт и реставрацию старого фонда потрачено порядка 5 миллионов.

О чем это говорит?

Из позитивного: то, что дореволюционные постройки Одессы находятся в критическом состоянии, постепенно осознается стратегами Одесского горсовета. Предложения по выделению средств от программы к программе растут.

Из негативного: значительная часть средств в итоге все равно не осваивается. Причем в первую очередь «банятся» самые масштабные направления работы, охватывающие десятки объектов жилой и общественной застройки.

Если бы программы реализовывались полностью, то за 6 лет, с 2016-го по 2021-й, можно было бы отреставрировать или отремонтировать 285 объектов. В среднем это 48 за год. А всего только дореволюционных домов в Одессе — почти 4 тысячи.

Но и это не все. Лишь единичные проекты предусматривают комплексный ремонт — с реставрацией фасада, укреплением несущих конструкций, заменой крыши и так далее. А это не решает всех проблем старого фонда.

Что дальше?

Поверхностные выводы, основанные на оценке площади старого жилфонда и стоимости работ, показывают, что для капремонта и реставрации центральной части Одессы и Молдаванки необходимо как минимум

24 — 30 миллиардов гривен.

Конечно, задачу сохранения старой Одессы неправильно сводить только к деньгам. Не хватает рабочих, опытных реставраторов, качественных материалов. Чтобы приступить к возрождению Одессы хотя бы через пять лет, городу необходимо уже сегодня создать реставрационные мастерские, готовить будущих реставраторов, создавать производственную базу.

Пока на это нет даже намеков. А значит, и в последующие годы программы развития и сохранения старой Одессы будут систематически проваливаться, а состояние города — ухудшаться.

Источник: Институт развития городов

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