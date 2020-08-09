К Delfi подошли буксиры и плавкран (видео)

Напомним, что Администрация морских портов и Одесская областная администрация рассматривают распил «Delfi» как один из самых вероятных вариантов решения проблемы. Тендер будет проходить по ускоренной процедуре. Причём, недавно турецкая компания предложила АМПУ свои услуги по распилу судна с уже расписанным планом действий.

Напомним, очередная попытка поднять затонувший танкер завершилась неудачей. Ситуацию признали чрезвычайной, но местного уровня.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

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