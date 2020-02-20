Ограда Воронцовского дворца в Одессе: как ее уничтожали и где искать «следы»?

Архитектор, реставратор Анатолий Изотов опубликовал историю знаменитой ограды Воронцовского дворца, который, как известно, давным-давно находится в процессе реконструкции-реставрации. Да-да, наш Воронцовский дворец когда-то имел свою ограду. Как стало известно из публикации Анатолия Изотова, судьба ее сложилась довольно печально.

Анатолий приводит фото «первого этапа жизни» ограды. Ее можно было лицезреть «нетронутой» в 1825-1922 годах.

Далее (второй этап, 1922-1936 годы) были пробиты ворота в границах оси Приморского бульвара (установка двух будок касс со львами наверху, создание полуциркульного курдонера входа на территорию тогдашнего Зоосада).

На третьем этапе, как сообщает архитектор-реставратор, а это 1936-1941 годы, произошел «демонтаж будок касс и львов, кроме того, произошла установка постаментов и скульптурных групп пионеров».

На четвертом этапе непростой жизни ограды (1942-1962 годы) произошел «демонтаж скульптурных групп пионеров и установка на старые постаменты львов, перенос в 1947 году ворот с Воронцовского переулка в проем в оси Приморского бульвара».

На пятом этапе (с 1962 г.), как сообщает Анатоль Изотов, произошел разбор ограды, ворот, а также переноса львов на то место, где ныне они и стоят.

Анатолий также сообщает, что придет и шестой этап «жизни» ограды — ее восстановление к 2021 году.

Но и это еще не все. Анатолий Изотов пишет: «В рамках разработки научно-проектной документации по реставрации комплекса городской усадьбы Воронцовых в Одессе, вне бюджета проекта, заканчивается разработка проекта восстановления ограды и ворот усадьбы. При этом ворота вернутся на то место, где они были исторически — возле конюшен, а не на месте, где была разобрана ограда во времена Зоосада 1920-х годов и куда перенесли уже сами ворота в период восстановительных работ 1947 года до уничтожения всего сооружения в 1962 году в рамках благоустройства усадьбы…».

Но если вы думаете, что старинная ограда исчезла полностью, то ошибаетесь. Оказывается, ее «следами» можно полюбоваться сегодня каждому из нас. Анатолий Изотов сообщает вот что: «Надеемся на содействие Генерального консульства Румынии по возвращению секций ограды усадьбы Воронцовых на свое историческое место (ныне несколько секций ограждают территорию консульства на углу улиц Базарной и Осипова в Одессе). Эти секции также нужны для уточнения размеров отдельных элементов ограды, как в проекте, а также с целью снятия форм для отливки во имя восстановления всей ограды (ведь сохранилось немного, и утраченное надо дополнять)».

Ну, что ж, большое спасибо Анатолию Изотову — с верой и надеждой на то, что ограда Воронцовского дворца предстанет перед нами в не столь далеком будущем.

Фото: Анатолий Изотов, «Архітектурна спадщина України», zabytki.in.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!