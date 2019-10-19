Архитектурные тайны Одессы: здание биржи 180 лет назад украшали медведь и лев

Скульптуры Меркурия и Цереры, которые установлены по бокам от входа в одесскую мэрию, известны всем одесситам. Однако чуть больше 180 лет назад греческих богов и в помине не было, а их место занимали совсем другие фигуры.

В 1837 году старая биржа наконец была достроена. Хотя окончание строительства планировалось в 1834 году, три года ушло на устранение недостатков и недоделок, ведь одесситы в скором времени ожидали приезда императора. А тут еще и предложение мраморщика Дженари пришлось как нельзя кстати: он подрядился изготовить мраморные скульпторы льва и медведя для украшения фасада биржи. Кстати, за десять лет до этого именно Дженари отделал основание памятника Дюку на Приморском бульваре.

Скульптуры животных были установлены у входа в биржу и простояли там примерно до 1870-х годов. Когда же начался капитальный ремонт здания, в частности, установка газовых фонарей, льва с медведем убрали с «насиженного» места. Назад они не вернулись, скорее всего, потому, что к тому времени имели весьма плачевный вид. В некоторых местах мрамор был настолько поврежден, что определить, какое из каменных изваяний было медведем, а какое львом, не представлялось возможным. Информация о том, кто и каким образом умудрился всего за 30 лет изуродовать скульптуры, в исторических хрониках отсутствует.

После того, как льва и медведя сняли, их отправили в «почетную ссылку» — во двор думы. Там они долго валялись, потом их несколько раз перепродавали, и наконец каменные звери ушли с публичных торгов как материал, пригодный для повторного использования. А фасад биржи с 1871-1873 годов стали украшать фигуры Меркурия и Цереры, изготовленные одесским скульптором Луиджи Иорини, которые мы можем увидеть и сегодня.

По материалам: viknaodessa.od.ua