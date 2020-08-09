Кто строит Одессу: о местном «кидалове», свечках КАДОРРа и пользе безвиза

Во второе воскресенье августа строители Украины отмечают свой профессиональный праздник. Профессия эта востребована во все века и времена. Ведь строительство – это новые рабочие места и приток денежных инвестиций. Хотя и негодуют одесситы на хаотичную застройку города, а на его стройплощадках, зачастую, работают иногородние. Кто и как сегодня строит Одессу, выясняла «Одесская жизнь».

Карантин – не помеха

Многочисленные строительные площадки в Одессе – явление обыденное. Даже коронавирусный карантин, «заморозивший» большинство производств, для активного возведения новых этажей помехой не стал. По информации Главного управления статистики в Одесской области, в январе-июне количество строителей в Одессе составило 13,2 тысячи. И это – только оформленных официально. А сколько нелегально шабашат, и представить сложно. Ведь 97,4% строительного бизнеса на Одесщине – малые предприятия. ЧП считают каждую копейку и потому, как правило, официально оформлять работников не стремятся. А молодые выпускники строительных лицеев, если хотят работать по специальности, вынуждены устраиваться именно на такие предприятия.

Вперед, в Польшу

– Крупные фирмы, как правило, не хотят доверять работу ребятам, только что закончившим лицей, – рассказал Богдан, получивший специальность каменщика-плиточника. – Берут в основном в мелкие ЧП. Конечно, ни о каком официальном оформлении речь не идет. Сам я из Бердянска, а строителей-одесситов вместе со мной в бригаде вообще не было. Зато были представлены все области юго-востока Украины. Зарплата зависит от объема работ. Если, например, средняя рыночная цена за установку 1 кв. м потолка из гипсокартона 140 грн, то рабочий получает из них 80 грн, остальное – работодатель. Такой принцип по всем работам: начиная от плитки – заканчивая покраской. Немало и «кидалова» случается. Обещают 10-13 тыс. грн. за объект, и 1-1,5 тыс. грн. недоплачивают. Так что работать на украинских стройках желание напрочь отбило. Собираюсь в Польшу строителем уехать.

– Преподаватели архитектурно-строительного лицея, с которым сотрудничает наша Академия, точно понимают, сколько выпускников останется в Одессе, Украине. Как правило – немногие. Остальные уже четко знают, куда они поедут после диплома. Их уже сагитировали те же поляки. Потому что сами поляки работают не в Польше, а в Германии, – рассказал ректор Одесской государственной Академии строительства и архитектуры Анатолий Владимирович Ковров. – Почему все так заинтересованы в безвизе? Мы думали, что это мы заинтересованы. Да совсем нет. Это европейцы заинтересованы, чтобы наши мозги и наша рабочая сила перекочевывала в Европу.

Без возрастного ценза

Средний возраст одесских строителей – порядка 40 лет. И строят они не только жилые дома, но и элеваторы, склады, депо для сельхозтехники.

– В нашей бригаде – все из Одессы или Одесской области, – рассказал строитель производственных объектов Сергей. – Оформление по желанию самих работников: кто-то официально, кто-то – нет. Почти все ребята – универсалы: и камень класть могут, и сварочные работы по плечу, и штукатурные, и отделочные. А так как классные специалисты всегда в цене, работают в бригаде и пенсионеры – электрик и сварщик. Зарплата сносная, если задержки и бывают, то по вине заказчика. Иногда приходится жить в вагончиках, но вагончики удобные. Во время карантина работа не прекращалась. Приезжие жили на квартирах или у родственников. На вахту и обратно начальство организовывало транспорт. Правда, за последние 3 года работы поубавилось, но наша бригада пока что при деле. В крайнем случае, дачи и коттеджи будем строить – хорошие руки везде нужны.

О «бизнесе с человеческим лицом»

– Если мы хотим чтобы работала экономика, то первым долгом должно работать строительство, – убежден Анатолий Ковров.- И по его темпам Одесса занимает 3 место после Киева и Днепра. Поэтому приезжают сюда на заработки чуть ли ни со всей Украины. В Одессе легче, чем в Киеве, с проживанием устроиться. Но, к огромному сожалению, у нас сегодня акцент делается на строительство не производственных предприятий, а жилья.

И, действительно, город заполонили новострои, нередко нарушающие архитектурный облик Одессы. Особо возмущает одесситов вездесущий «KADORR Group», понатыкавший свои высотки в историческом центре.

Как работается в «бизнесе с человеческим лицом», рассказали сотрудники этой строительной компании.

– Наша задача – вовремя сдать объект, – подчеркнул приехавший на заработки в Одессу из Измаильского района прораб Денис. – Как мы это сделаем – побоку. Бывает, даже нарушаем технику безопасности. Но мы с руководством «на разных планетах» живем. Правда, зарплату выплачивают вовремя. И оформляют на работу спецов по закону. А вот разнорабочих часто берут без оформления.

– Работаю здесь 5 лет. До этого пытался работать на разных строительных фирмах – и по зарплате обманывали, и просьбы об отпуске игнорировали, – делится 62-летний маляр Александр Иванович. – А я не одессит. Здесь в этом плане проще – и работа по силам, и оформление официальное. Я всю жизнь промалярничал – опыт имеется. Но если у меня работы нет, а нужно поработать разнорабочим, я не отказываюсь. Хоть мастер и спрашивает каждый раз: «Вы уверены?»

Владимиру 25 лет. Закончил Одесский педин. Специальность преподавателя нравится, но заработать ею он не может.

– После института работал на мойке автомобилей, на АЗС, – рассказал несостоявшийся учитель. – В «KADORR» устроился разнорабочим – зарплата в 2 раза больше, чем я раньше зарабатывал. Сначала было тяжело, потом втянулся. А сейчас работаю и одновременно осваиваю профессию сварщика. Приезжают работать в «KADORR» и из Западной Украины, и из Молдавии. А я вот опыта поднакоплю и в Польшу на заработки поеду – там у строителей зарплаты намного больше.

Вакансии – для всех?

В общем, работу на одесских стройках при желании может найти любой – было бы здоровье. А на сайтах крупных строительных компаний, практически, постоянно выставляются вакансии как рабочих профессий, так и инженерных специальностей. Это при том, что ежегодного в Одессе строителей-профессионалов выпускают один из старейших в Украине профессиональный архитектурно-строительный лицей и Академия строительства и архитектуры.

– За рубеж уезжают, в основном, выпускники лицеев. Хотя в том же «Стиконе», «ЗАРСе» каменщик, бетонщик, арматурщик зарабатывают порядка 25 тыс. грн. В то же время, в Польше – 30-35 тыс. грн, – отметил Анатолий Ковров. – А наши выпускники и дома зарабатывают достойно. В «Стиконе», например, – 86% наших выпускников. Сегодня они работают в каждой строительной компании города. Поэтому я говорю: «Все хорошее, что делается в Одессе, – это выпускники нашей Академии, плохое – тоже выпускники нашей Академии».

Академия своих выпускников трудоустраивает. Хотя, конечно, совсем не так, как во времена СССР.

– С большинством работодателей мы системно работаем, – рассказал ректор. – На сегодняшний момент на лучших предприятиях города создано 35 филиалов кафедр. Мы там ведем учебный процесс, практику. И студенты могут увидеть специфику предприятия, и компания присмотреть будущие кадры. А выпускники с удовольствием идут туда работать.

К тому же, в Академии есть отдел трудоустройства, и там достаточно много заявок.

– Выбор всегда есть, – уверяет Ковров. – И в строительных фирмах всегда есть спрос на наших выпускников. Другой вопрос – выпускник может сказать, что вакансия ему не нравится.

О пользе физики и черчения

Есть еще одна проблема, отмечает ректор. Очень многие школьники в нашей стране ориентированы на гуманитарные специальности, а не на технические. – Этому способствует, в частности, отсутствие нормального преподавания физики, – считает Анатолий Ковров. – Совсем небольшое число детей сдает ЗНО по этому предмету. А ни в один технический вуз без физики никто не поступит. Отсутствует, как обязательная школьная дисциплина, черчение. К счастью, в некоторых школах энтузиасты-педагоги добиваются, чтобы этот предмет преподавался. Но, в конце концов, мы пришли к тому, что у нас на 1 курсе преподаются черчение и основы начертательной геометрии. Ведь без этих дисциплин строителя никак не может быть.

В общем, как ни печально, но отечественные кадры инженеров-строителей Украина рискует потерять. Будем приглашать «варягов» города строить?

А пока что строит Одессу вся Украина. А мы в это время Польшу застраиваем. А что удивительного? Ведь в Европу же идем.

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