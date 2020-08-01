Новости Одессы и Одесской области

Бульвар Жванецкого: ремонт дотянулся до улицы Торговой

Бульвар Жванецкого: ремонт дотянулся до улицы Торговой

В Одессе продолжается ремонт бульвара Жванецкого. Теперь металлическое ограждение установлено на пересечении с улицей Торговой.

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Ограждение установлено в месте, куда сейчас дотянулся ремонт бульвара. Это место, где находится галерея Союза художников Украины, памятник Нудельману и детская площадка.

Ограждение установлено до самого парапета. То есть, сейчас ремонт охватил территорию от Худмузея до ул. Торговой. По сути, для отдыха на сегодняшний день остался лишь один «квартал» бульвара Жванецкого, который пока не охвачен ремонтом.

На недавнем аппаратном совещании в мэрии прозвучало, что ко Дню города будет окончена реконструкция бульвара Жванецкого на участке между улицей Торговой и Художественным музеем.

Вид со стороны бульвара

Вид со стороны Торговой

Вид со стороны Торговой

Напомним, мы писали о зоне отдыха на бульваре Жванецкого.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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