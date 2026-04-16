Во дворе на Университетской «дежурит» ворона, которая привлекает внимание всех прохожих

На самом деле это арт-объект, установленный жителями дома — деталь, которая добавляет двору характер и настроение.

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова побывала на месте и сфотографировала «ворону». Мы уточнили у жителей дома — это действительно арт-объект, который они установили сами. Такие небольшие инициативы — привычная практика для дворов: люди обустраивают пространство своими силами, без участия городского бюджета.

Одесская ворона — на службе (фото)

Возле входа в дом на улице Университетской — своя служба безопасности. Без бейджей, без формы, зато с таким взглядом, что хоть паспорт сразу доставай. Сидит молча, не моргает, и кажется, что видит не только тебя, но и все твои намерения наперед.

Жители уже привыкли: мимо нее просто так не проскочишь. Кто-то шутит, что она ведет учет — кто пришел, кто ушел и кто снова забыл ключи. А еще, говорят, у нее особая память на пакеты с мусором и ночные возвращения домой.

Подозрительных она «сверлит» взглядом дольше, чем нужно для комфорта. Но даже своих не расслабляет — порядок должен быть для всех. Никаких компромиссов, никаких послаблений. И главное — абсолютно не поддается на провокации: ни кусочек хлеба, ни лакомый кусок колбасы не изменят ее позиции.

Солнце светит, ветер шевелит сухую листву, люди заходят и выходят, а она — на посту. Спокойная, невозмутимая, как символ стабильности во дворе.

И только внимательные замечают один маленький нюанс… Эта ворона — арт-объект, который установили жители этого дома на улице Университетской.

Ранее мы рассказывали о цветущих клумбах Одессы и где искать весну, когда она только просыпается (фоторепортаж).

Читайте также: Когда город вдыхает весну: в Одессе запустили первый фонтан (фотофакт)

Фото автора