Новый арт-объект установили в конце спуска Азарова рядом с Трассой здоровья.

Скульптура представляет собой огромный шар из нержавеющей стали, отполированный до зеркального блеска, диаметром два метра, окруженный кубическими формами и установленный на специальный постамент в виде перевернутого конуса. В основании арт-объекта по кругу написано его название «Корабль Земли» на 12 языках.

По словам Михаила Ревы, эта идея родилась еще в 2001 году для Нью-Йоркского Бродвея, но проект так и не был реализован из-за теракта 11 сентября.

Реализация скульптурного проекта стала возможной благодаря поддержке семьи Бумбурас, которые активно участвуют в развитии Греческого парка.

Напомним, ранее в Греческом парке Одессы презентовали еще одну скульптуру Михаила Ревы – «Время».

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Источник и фото: Телеграм-канал «Думская»